Саммит мира по Украине может быть большим шагом, - Шольц

Саммит мира по Украине

Напомним, саммит мира состоится в Швейцарии 15-16 июня. Украина и Швейцария пригласили на мероприятие более 150 стран, а также международных организаций.

Президент Украины Владимир Зеленский уже озвучил темы, которые планируют обсудить на саммите. Одна из них - обмен пленными между Украиной и Россией в формате "всех на всех".

Более детально о планах Киева на саммите можете узнать в материале РБК-Украина.

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