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Саміт миру по Україні може бути великим кроком, - Шольц

Фото: Олаф Шольц, канцлер Німеччини (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Саміт миру, який у червні проведуть Україна та Швейцарія, може стати "великим кроком" до миру.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tagesschau.

"Навіть якщо там зараз не обговорюватиметься основне питання миру (між Україною та Росією - ред.), а питання, які також є його частиною, це було б великим кроком", - наголосив Шольц.

За його словами, завдяки такому заходу можна буде зробити "подальші кроки".

Саміт миру по Україні

Нагадаємо, саміт миру відбудеться у Швейцарії 15-16 червня. Україна та Швейцарія запросили на захід понад 150 країн, а також міжнародних організацій.

Президент України Володимир Зеленський вже озвучив теми, які мають намір обговорити на саміті. Одна з них - обмін полоненими між Україною та Росією у форматі "всіх на всіх".

Більш детально про плани Києва на саміті можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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Російська ФедераціяВійна в УкраїніОлаф Шольц