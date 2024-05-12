Саміт миру по Україні може бути великим кроком, - Шольц

Саміт миру, який у червні проведуть Україна та Швейцарія, може стати "великим кроком" до миру.
Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tagesschau.
"Навіть якщо там зараз не обговорюватиметься основне питання миру (між Україною та Росією - ред.), а питання, які також є його частиною, це було б великим кроком", - наголосив Шольц.
За його словами, завдяки такому заходу можна буде зробити "подальші кроки".
Нагадаємо, саміт миру відбудеться у Швейцарії 15-16 червня. Україна та Швейцарія запросили на захід понад 150 країн, а також міжнародних організацій.
Президент України Володимир Зеленський вже озвучив теми, які мають намір обговорити на саміті. Одна з них - обмін полоненими між Україною та Росією у форматі "всіх на всіх".
Більш детально про плани Києва на саміті можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.