RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Саммит мира по Украине: какие страны примут участие в первой встрече

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украина и Швейцария 15-16 июня проведут Глобальный саммит мира. На мероприятие уже пригласили большое количество стран.

Более детально о том, кто будет участвовать в саммите мира и кого пригласили, - в материале РБК-Украина ниже.

При подготовке материала использовались: заявления президента Украины Владимира Зеленского, руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака, президента Франции Эммануэля Макрона, премьер-министра Словакии Роберта Фицо, публикации NZZ и "Голоса Америки".

Содержание:

Кто подтвердил свое участие

Какие страны пригласили

Кто в "красном списке"

Саммит мира по Украине

Кто подтвердил свое участие

По состоянию на сейчас публично подтвердили участие в саммите мира только несколько стран. 

В частности, президент Франции Эммануэль подтвердил, что его страна будет на саммите. Он назвал такую встречу очень хорошей инициативой, которая объединит ряд государств для подготовки условий мира между Россией и Украиной. 

При этом премьер-министр Словакии Роберт Фицо после встречи с украинским коллегой Денисом Шмыгалем рассказал о том, что его страна согласилась принять участие в саммите мира. 

Также, очевидно, что Швейцария будет присутствовать на мероприятии, поскольку она является принимающей стороной саммита. 

Стоит отметить, что швейцарское издание NZZ в начале апреля писало о том, что в саммите мира, вероятно, будет участвовать президент США Джо Байден. Официальные американские лица пока не подтверждали эту информацию. 

В то же время журналисты "Голоса Америки" подчеркивали, что в Белом доме не определились, кто будет представлять США на саммите. 

Какие страны пригласили

В феврале этого года руководитель Офиса президента Андрей Ермак рассказал о том, что на саммит мира Украина пригласит более 160 стран. На саммите хотят "зафиксировать" все то, о чем договорились на предыдущих встречах на уровне советников глав государств, которых всего было пять. 

На саммит позовут как всех союзников, Украины, которые предоставляли ей военную и гуманитарную помощь, так и страны Глобального юга, которые не выступали с резкой критикой российской агрессии. 

В частности, приглашения уже направили:

Кот-д’Ивуару;

Уругваю;

Китаю;

Индии;

Эквадору;

Белизу;

Также Украина пригласила на мероприятие не только представителей государств, но и международных блоков и организаций. Речь, к примеру, о гендиректоре МАГАТЭ Рафаэле Гросси. 

Кто в "красном списке"

Представители Украины уже неоднократно заявляли о том, что они не будут приглашать на первый саммит мира Россию. 

Руководитель ОП Андрей Ермак допускал, что представителей страны-агрессора могут позвать только на второй такой саммит. Там им могут представить план, который утвердят на первом саммите. 

Сама Россия также открыто отказывалась от участия в саммите. Об этом уже несколько раз заявляли российские дипломаты. 

Саммит мира по Украине

Напомним, на саммите мира планируется обсудить украинскую формулу мира, которая должна стать основанием для завершения войны между Россией и Украиной.

Саммит состоится в июне в Швейцарии на курорте Бюргеншток. Более детально о месте, где пройдет саммит, - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийАндрей ЕрмакОфис президентаВойна в Украине