Саммит мира по Украине: какие страны примут участие в первой встрече

Содержание:

Кто подтвердил свое участие

Какие страны пригласили

Кто в "красном списке"

Саммит мира по Украине

Кто подтвердил свое участие

По состоянию на сейчас публично подтвердили участие в саммите мира только несколько стран.

В частности, президент Франции Эммануэль подтвердил, что его страна будет на саммите. Он назвал такую встречу очень хорошей инициативой, которая объединит ряд государств для подготовки условий мира между Россией и Украиной.

При этом премьер-министр Словакии Роберт Фицо после встречи с украинским коллегой Денисом Шмыгалем рассказал о том, что его страна согласилась принять участие в саммите мира.

Также, очевидно, что Швейцария будет присутствовать на мероприятии, поскольку она является принимающей стороной саммита.

Стоит отметить, что швейцарское издание NZZ в начале апреля писало о том, что в саммите мира, вероятно, будет участвовать президент США Джо Байден. Официальные американские лица пока не подтверждали эту информацию.

В то же время журналисты "Голоса Америки" подчеркивали, что в Белом доме не определились, кто будет представлять США на саммите.

Какие страны пригласили

В феврале этого года руководитель Офиса президента Андрей Ермак рассказал о том, что на саммит мира Украина пригласит более 160 стран. На саммите хотят "зафиксировать" все то, о чем договорились на предыдущих встречах на уровне советников глав государств, которых всего было пять.

На саммит позовут как всех союзников, Украины, которые предоставляли ей военную и гуманитарную помощь, так и страны Глобального юга, которые не выступали с резкой критикой российской агрессии.

В частности, приглашения уже направили:

Кот-д’Ивуару;

Уругваю;

Китаю;

Индии;

Эквадору;

Белизу;

Также Украина пригласила на мероприятие не только представителей государств, но и международных блоков и организаций. Речь, к примеру, о гендиректоре МАГАТЭ Рафаэле Гросси.

Кто в "красном списке"

Представители Украины уже неоднократно заявляли о том, что они не будут приглашать на первый саммит мира Россию.

Руководитель ОП Андрей Ермак допускал, что представителей страны-агрессора могут позвать только на второй такой саммит. Там им могут представить план, который утвердят на первом саммите.

Сама Россия также открыто отказывалась от участия в саммите. Об этом уже несколько раз заявляли российские дипломаты.