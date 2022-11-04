Саммит G20 должен стать площадкой в поддержку Украины, - Ермак

По его словам, президент Владимир Зеленский четко сформулировал, что не примет участие в саммите на Бали, если туда отправится российский президент Владимир Путин.

"Украинский мирный план широко известен и базируется на тех принципах, против которых сегодня очень сложно выступать кому-то, кто уважает Устав ООН, территориальную целостность, международное право и международно признанные границы. Я считаю, что G20 станет очередной площадкой мировых лидеров, которая продемонстрирует поддержку Украины и единство международного сообщества", - добавил Ермак.