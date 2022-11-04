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Саміт G20 має стати майданчиком на підтримку України, - Єрмак

Фото: голова Офісу президента Андрій Єрмак (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Листопадовий саміт "Великої двадцятки" (G20) має стати черговим майданчиком, який продемонструє підтримку України.

Про це на брифінгу заявив голова Офісу президента Андрій Єрмак, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, президент Володимир Зеленський чітко сформулював, що не візьме участі у саміті на Балі, якщо туди вирушить російський президент Володимир Путін.

"Український мирний план широко відомий і базується на тих принципах, проти яких сьогодні дуже складно виступати комусь, хто поважає Статут ООН, територіальну цілісність, міжнародне право та міжнародно визнані кордони. Я вважаю, що G20 стане черговим майданчиком світових лідерів, який продемонструє підтримку України та єдність міжнародної спільноти", - додав Єрмак.

Нагадаємо, раніше Міністерство закордонних справ України закликало відкликати запрошення Путіну на саміт G20 та виключити Росію з "Великої двадцятки".

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G20Андрій ЄрмакСаміт G20