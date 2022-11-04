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Саммит G20 должен стать площадкой в поддержку Украины, - Ермак

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Киев, Пятница 04 ноября 2022 20:46
Саммит G20 должен стать площадкой в поддержку Украины, - Ермак Фото: глава Офиса президента Андрей Ермак (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Ноябрьский саммит "Большой двадцатки" (G20) должен стать очередной площадкой, которая продемонстрирует поддержку Украины.

Об этом на брифинге заявил глава Офиса президента Андрей Ермак, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, президент Владимир Зеленский четко сформулировал, что не примет участие в саммите на Бали, если туда отправится российский президент Владимир Путин.

"Украинский мирный план широко известен и базируется на тех принципах, против которых сегодня очень сложно выступать кому-то, кто уважает Устав ООН, территориальную целостность, международное право и международно признанные границы. Я считаю, что G20 станет очередной площадкой мировых лидеров, которая продемонстрирует поддержку Украины и единство международного сообщества", - добавил Ермак.

Напомним, ранее Министерство иностранных дел Украины призвало отозвать приглашение Путину на саммит G20 и исключить Россию из "Большой двадцатки".

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