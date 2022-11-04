Саммит G20 должен стать площадкой в поддержку Украины, - Ермак
Ноябрьский саммит "Большой двадцатки" (G20) должен стать очередной площадкой, которая продемонстрирует поддержку Украины.
Об этом на брифинге заявил глава Офиса президента Андрей Ермак, передает корреспондент РБК-Украина.
По его словам, президент Владимир Зеленский четко сформулировал, что не примет участие в саммите на Бали, если туда отправится российский президент Владимир Путин.
"Украинский мирный план широко известен и базируется на тех принципах, против которых сегодня очень сложно выступать кому-то, кто уважает Устав ООН, территориальную целостность, международное право и международно признанные границы. Я считаю, что G20 станет очередной площадкой мировых лидеров, которая продемонстрирует поддержку Украины и единство международного сообщества", - добавил Ермак.
Напомним, ранее Министерство иностранных дел Украины призвало отозвать приглашение Путину на саммит G20 и исключить Россию из "Большой двадцатки".
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