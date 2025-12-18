Саммит ЕС стартовал с инцидента: самолет делегации Словакии поврежден

Инцидент в аэропорту Брюсселя

Повреждение воздушного судна произошло уже после прибытия делегации. По словам главы словацкого правительства, самолет был задет транспортным средством с трапом, в результате чего его техническое состояние не позволяет продолжать полеты.

О случившемся он сообщил на своей странице в соцсети X, отметив, что начало саммита ЕС оказалось "не слишком удачным".

"Требовательный саммит в Брюсселе начался не очень удачно. В аэропорту транспортное средство с трапом повредило наш самолет настолько, что он больше не пригоден к полетам, и мы должны оставить его здесь", — написал Фицо.

Дополнительных деталей о характере повреждений и сроках ремонта он не привел.

Политические заявления на фоне саммита

Параллельно с обсуждением инцидента премьер Словакии затронул и политическую повестку.

Он сообщил о встрече со странами Западных Балкан и выразил поддержку президенту Сербии Александру Вучичу, который, по его словам, сознательно отказался от участия в саммите в знак протеста против политики ЕС.

Фицо заявил, что Сербия является одной из наиболее подготовленных стран к вступлению в Евросоюз, однако сталкивается с постоянным ужесточением требований.

В то же время он раскритиковал подход Брюсселя к Украине, подчеркнув наличие двойных стандартов.

"Двойные стандарты являются типичной чертой европейской политики. С одной стороны, крупные игроки толкают Украину в ЕС, хотя она совершенно не готова к этому; с другой стороны, Сербии мешают присоединиться к Союзу, потому что она слишком гордая, уверенная в себе и суверенная", — говорится в его публикации.