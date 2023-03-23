Саммит ЕС поддержал совместную закупку боеприпасов для Украины и допустил передачу ракет

"Принимая во внимание интересы безопасности и обороны всех государств-членов, Европейский Совет приветствует достигнутую в Совете договоренность о срочной поставке Украине боеприпасов класса "земля-земля" и артиллерийских боеприпасов, а также, если потребуется, ракет", - сказано в выводах Евросовета по Украине.

При этом в ведомстве уточнили, что такие поставки будут происходить путем совместных закупок и мобилизации соответствующего финансирования, в том числе через Европейский фонд мира.

Также лидеры стран ЕС подтвердили свою приверженность введению новых ограничений против России и продолжению работы над лимитом цен на нефть страны-агрессора. Они поддержали создание спецтрибунала для РФ, который рассмотрит преступления агрессии.

"Европейский совет вновь заявляет о полной поддержке ЕС создания международного механизма для регистрации ущерба, нанесенного Россией. Вместе с партнерами Европейский союз продолжит активизировать работу по использованию замороженных и иммобилизованных активов России для восстановления Украины", - отмечается в документе.

В то же время в Евросовете подчеркнули активизацию работу с партнерами по противодействию ложным российским нарративам и дезинформации о войне.

В ведомстве поддержали усилия Украины по вступлению в Евросоюз и позитивно оценили проведение необходимых реформ.