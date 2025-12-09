Саммит ЕС в декабре станет решающим для финансирования Украины в течение двух лет, - Кошта

Решение по финансированию Украины

Он отметил, что Евросовет начнет заседание с обсуждения Украины.

"Последние события подчеркивают необходимость срочных действий со стороны ЕС. На октябрьском Европейском совете мы обязались решить неотложные финансовые потребности Украины, в частности для военных и оборонных усилий. На нашей следующей встрече нам придется определить, как выполнить это обязательство", - написал Кошта.

Он добавил, что на момент подготовки письма-приглашения лидерам ЕС продолжаются дипломатические усилия для достижения справедливого и прочного мира в Украине.

В частности, лидеры обсудят, "как лучше всего продолжать защищать интересы Европы и как усилить переговорную позицию Украины".

"Важной частью этого уравнения должно быть усиление давления на Россию", - добавил он.

Обсуждение внешнего экономического давления

На саммите ЕС 18 декабря лидеры также обсудят внешнее экономическое и политическое давление.

"Я хотел бы, чтобы мы обменялись мнениями относительно геоэкономической ситуации и ее последствий для конкурентоспособности ЕС. Европейская конкурентоспособность не существует в вакууме. Важно обсудить давление, но также и возможности, которые возникают в мире, характеризующемся ростом геоэкономической конкуренции, и в котором экономические отношения, основанные на правилах, и традиционные партнерства больше нельзя воспринимать как должное", - пишет Кошта.

Кроме того, на саммите будут говорить о расширении ЕС, в частности, оценят прогресс в реформах стран-кандидатов на вступление.

Также, как отметил Кошта, речь пойдет о глобальной экономической ситуации, ситуации на Ближнем Востоке, решениях по европейской обороне и безопасности, а также миграции.

"Как всегда, я приложу усилия, чтобы наше заседание длилось один день. Но моим ключевым приоритетом является выполнение важных решений, которые необходимо принять, а именно по финансированию Украины", - отметил президент Евросовета.

Также ожидается, что лидеры ЕС должны согласовать вопрос использования замороженных российских активов для "репарационного займа" Украине.