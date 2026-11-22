Переговоры продолжались более двух недель. Их планировали завершить еще в пятницу, однако из-за разногласий между странами встречи продолжились до выходных.

На заключительном пленарном заседании глава COP31 от Турции Мурат Курум сообщил, что участникам не удалось достичь консенсуса по поводу окончательного текста.

"Очевидно, что в этом зале есть выступающие против этого текста стороны. Мы признаем, что консенсуса по этому документу нет. Поэтому эти решения не были приняты", - заявил он.

Почему переговоры зашли в тупик

Срыв переговоров произошел на фоне все более ощутимых последствий глобального потепления. Среди них - экстремальная жара в Европе и наводнения в Непале, вызванные таянием ледников.

Однако эти проблемы оказались в тени других вызовов. Участникам переговоров приходилось учитывать последствия войн, а также недовольство граждан из-за стремительного роста стоимости жизни.

Австралия, возглавлявшая переговоры, и Турция, как страна-хозяйка саммита, обнародовали несколько вариантов проекта соглашения. Они пытались найти компромисс между интересами стран, наиболее уязвимых к изменению климата и государств, экономика которых зависит от производства или потребления ископаемого топлива.

В одном из проектов впервые признали, что глобальное потепление, по всей вероятности, превысит отметку в 1,5 градуса Цельсия. Именно удержать повышение температуры в этих пределах страны стремились в пределах предыдущих климатических договоренностей.

Кроме того, документ призвал ускорить разработку технологий удаления углерода из атмосферы. В перспективе они должны помочь вернуть потепление к порогу после его превышения.

Однако предложенный текст не удовлетворил всех участников. Критики сочли его недостаточно амбициозным, из-за чего договориться о совместном решении так и не удалось.

Когда в последний раз климатические переговоры завершались провалом

Конференция сторон (COP) является главным механизмом, посредством которого страны координируют усилия по сдерживанию глобального потепления. Ежегодные саммиты позволяют согласовывать совместные действия, демонстрировать готовность к международному сотрудничеству и обсуждать финансирование мер, необходимых по повышению температуры.

Последний серьезный провал климатических переговоров ООН произошел в 2009 году в Копенгагене. Тогда странам также не удалось принять совместное соглашение консенсусом. Это явилось серьезным ударом для многосторонней климатической дипломатии.