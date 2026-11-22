Переговоры ООН по борьбе с изменением климата на саммите COP31 завершились без общего решения. Страны так и не смогли согласовать документ. Против финального проекта выступил ЕС.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Переговоры продолжались более двух недель. Их планировали завершить еще в пятницу, однако из-за разногласий между странами встречи продолжились до выходных.
На заключительном пленарном заседании глава COP31 от Турции Мурат Курум сообщил, что участникам не удалось достичь консенсуса по поводу окончательного текста.
"Очевидно, что в этом зале есть выступающие против этого текста стороны. Мы признаем, что консенсуса по этому документу нет. Поэтому эти решения не были приняты", - заявил он.
Срыв переговоров произошел на фоне все более ощутимых последствий глобального потепления. Среди них - экстремальная жара в Европе и наводнения в Непале, вызванные таянием ледников.
Однако эти проблемы оказались в тени других вызовов. Участникам переговоров приходилось учитывать последствия войн, а также недовольство граждан из-за стремительного роста стоимости жизни.
Австралия, возглавлявшая переговоры, и Турция, как страна-хозяйка саммита, обнародовали несколько вариантов проекта соглашения. Они пытались найти компромисс между интересами стран, наиболее уязвимых к изменению климата и государств, экономика которых зависит от производства или потребления ископаемого топлива.
В одном из проектов впервые признали, что глобальное потепление, по всей вероятности, превысит отметку в 1,5 градуса Цельсия. Именно удержать повышение температуры в этих пределах страны стремились в пределах предыдущих климатических договоренностей.
Кроме того, документ призвал ускорить разработку технологий удаления углерода из атмосферы. В перспективе они должны помочь вернуть потепление к порогу после его превышения.
Однако предложенный текст не удовлетворил всех участников. Критики сочли его недостаточно амбициозным, из-за чего договориться о совместном решении так и не удалось.
Конференция сторон (COP) является главным механизмом, посредством которого страны координируют усилия по сдерживанию глобального потепления. Ежегодные саммиты позволяют согласовывать совместные действия, демонстрировать готовность к международному сотрудничеству и обсуждать финансирование мер, необходимых по повышению температуры.
Последний серьезный провал климатических переговоров ООН произошел в 2009 году в Копенгагене. Тогда странам также не удалось принять совместное соглашение консенсусом. Это явилось серьезным ударом для многосторонней климатической дипломатии.
Напомним, мир продолжает бить температурные рекорды. По данным Всемирной метеорологической организации ООН, средняя температура на планете в январе-сентябре 2026 года была на 1,47°C выше доиндустриального уровня.
А октябрь стал самым теплым за всю историю наблюдений – температура превысила этот показатель на 1,75°C. Климатологи предупреждают, что потепление усиливает экстремальные явления погоды, а океаны продолжают нагреваться и устанавливать новые рекорды.