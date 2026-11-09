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2026 может войти в четверку самых жарких за всю историю наблюдений, - отчет ООН

11:16 09.11.2026 Пн
2 мин
aimg Мария Науменко
2026 может войти в четверку самых жарких за всю историю наблюдений, - отчет ООН Фото: метеоролог анализирует погодные карты на мониторе (Getty Images)
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Планета продолжает накапливать тепло: температура океанов растет, ледники тают, а уровень моря бьет рекорды. 2026 год может стать одним из самых жарких в истории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По данным Всемирной метеорологической организации (ВМО), с января по сентябрь средняя температура на планете была на 1,47 градуса Цельсия выше доиндустриального уровня. В течение следующих месяцев показатель может возрасти еще больше из-за мощного явления Эль-Ниньо.

В отчете отмечается, что все последние 12 лет, включая 2026-й, вошли в перечень 12 самых теплых за весь период наблюдений, который начался примерно в 1850 году.

Климатическая служба Европейского Союза Copernicus также прогнозирует, что 2026 почти наверняка станет вторым календарным годом после 2024-го, когда средняя температура превысит отметку в 1,5 градуса по сравнению с доиндустриальным уровнем. Именно такой порог определен в Парижском климатическом соглашении 2015 года.

Океаны и уровень моря устанавливают рекорды

Последствия глобального потепления заметны не только по температурным показателям воздуха. По данным ВМО, океаны продолжают накапливать тепло, а их температура в этом году превысила рекордные показатели 2025 года.

Также в 2026 году средний глобальный уровень моря достиг нового максимума. Это связано с таянием ледников и ледовых щитов, а также расширением морской воды при нагревании.

Руководитель отдела климатической информации ВМО Джон Кеннеди отметил, что все основные климатические показатели указывают на одну тенденцию: накапливающееся через парниковые газы тепло влияет на океаны, атмосферу, ледовый покров и уровень моря.

Новые данные обнародовали в преддверии очередного раунда международных климатических переговоров, который состоится в Турции с 9 по 20 ноября.

Напомним, в конце октября украинские полярники зафиксировали у станции "Академик Вернадский" рекордную для этого месяца температуру - +11,1°C. Воздух там нагрелся почти на 10 градусов всего за два с половиной часа.

Еще один сигнал – данные за октябрь 2026 года: он стал самым теплым за всю историю глобальных наблюдений, а температура поверхности океана также побила рекорд для этого месяца.

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