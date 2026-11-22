Переговори тривали понад два тижні. Їх планували завершити ще в п'ятницю, однак через розбіжності між країнами зустрічі продовжилися до вихідних.

На заключному пленарному засіданні голова COP31 від Туреччини Мурат Курум повідомив, що учасникам не вдалося досягти консенсусу щодо остаточного тексту.

"Очевидно, що в цій залі є сторони, які виступають проти цього тексту. Ми визнаємо, що консенсусу щодо цього документа немає. Тому ці рішення не були ухвалені", - заявив він.

Чому переговори зайшли в глухий кут

Зрив переговорів стався на тлі дедалі відчутніших наслідків глобального потепління. Серед них - екстремальна спека в Європі та повені в Непалі, спричинені таненням льодовиків.

Однак ці проблеми опинилися в тіні інших викликів. Учасникам переговорів доводилося враховувати наслідки воєн, а також невдоволення громадян через стрімке зростання вартості життя.

Австралія, яка очолювала переговори, та Туреччина як країна-господарка саміту оприлюднили кілька варіантів проєкту угоди. Вони намагалися знайти компроміс між інтересами країн, найбільш вразливих до зміни клімату, та держав, економіка яких залежить від виробництва або споживання викопного палива.

В одному з проєктів уперше визнали, що глобальне потепління, ймовірно, перевищить позначку у 1,5 градуса Цельсія. Саме втримати підвищення температури в цих межах країни прагнули в межах попередніх кліматичних домовленостей.

Крім того, документ закликав прискорити розробку технологій видалення вуглецю з атмосфери. У перспективі вони мають допомогти повернути потепління до встановленого порога після його перевищення.

Однак запропонований текст не задовольнив усіх учасників. Критики вважали його недостатньо амбітним, через що домовитися про спільне рішення так і не вдалося.

Коли востаннє кліматичні переговори завершувалися провалом

Конференція сторін (COP) є головним механізмом, за допомогою якого країни координують зусилля для стримування глобального потепління. Щорічні саміти дають змогу узгоджувати спільні дії, демонструвати готовність до міжнародної співпраці та обговорювати фінансування заходів, необхідних через підвищення температури.

Останній серйозний провал кліматичних переговорів ООН стався у 2009 році в Копенгагені. Тоді країнам також не вдалося ухвалити спільну угоду консенсусом. Це стало серйозним ударом для багатосторонньої кліматичної дипломатії.

