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В Белом доме не подтвердили планы США передать Украине ракеты ATACMS

Суббота 23 сентября 2023 13:34
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В Белом доме не подтвердили планы США передать Украине ракеты ATACMS Фото: ATACMS (sill-www.army.mil)
Автор: Сергей Пышкин

В Белом доме пока не могут подтвердить планы Соединенных Штатов Америки по передаче Украине дальнобойных ракет ATACMS.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Президент (Джо Байден, глава администрации Белого дома - ред.) неоднократно говорил, что передача ATACMS возможна в будущем. Но я не имею никакой новой информации, чтобы объявить", - сказала Жан-Пьер.

Пресс-секретарь добавила, что во время встречи президента Байдена с украинским лидером Владимиром Зеленским первый послал мощный сигнал миру, что Соединенные Штаты и в дальнейшем будут поддерживать нашу страну. Подтверждением этого является новый пакет оборонной помощи.

ATACMS для Украины

Западные СМИ отмечали ранее, что вопрос передачи ракет ATACMS сдвинулся с мертвой точки. В частности, в Сенате США призвали Байдена немедленно передать Украине дальнобойные ракеты. Впрочем, в Белом доме сдержаны в своих заявлениях. Там утверждают о продолжении дискуссий по передаче снарядов.

Как писало NBC News, во время встречи Владимира Зеленского и Джо Байдена последний сообщил коллеге о том, что США предоставят небольшое количество ракет дальнего радиуса действия ATACMS для помощи в войне с Россией.

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