В Самарской области говорят об атаке дронов на предприятие, производящее взрывчатку

В Самарской области (РФ) сегодня утром, 22 марта, фиксировали беспилотники и велась работа сил и средств противовоздушной обороны. Под атакой было предприятие в городе Чапаевск.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на губернатора Самарской области Вячеслава Федоришева .

"Сегодня рано утром врагом была осуществлена попытка атаки одного из промышленных предприятий Чапаевска", - говорится в публикации чиновника в Telegram-канале.

Он утверждает, что в результате воздушной атаки "повреждений и пострадавших нет".

Также губернатор Самарской области отчитывается, что якобы был ликвидирован один беспилотник.

Расположение города Чапаевск Самарской области на карте (фото: скрин google.com/maps)

К слову, расстояние от Чапаевска до границы с Украиной составляет почти 890 км.

Добавим, что в заявлении Министерства обороны РФ утром также рассказывается, что в этом регионе был ликвидирован 1 БЛПА, а в целом дроновые атаки были в восьми российских областях.

Отметим, что по данным мониторинговых групп, в Самарской области в Чапаевске могла быть дроновая атака на АО "Промсинтез". Это предприятие считается одним из ключевых производителей промышленных взрывчатых веществ в РФ.

В Telegram-канале Exilenova+ обнародовали кадры со взрывами в этом регионе, и тоже рассказали, что целью ударов БПЛА мог быть именно этот объект.

По данным из открытых источников АО "Промсинтез" является "преемником" Самарского Сергиевского завода взрывчатых веществ. На данном объекте "технологические процессы получения промышленных взрывчатых веществ автоматизированы, особо опасные операции проводятся без присутствия технологического персонала".

"На предприятии ведется большая работа по расширению номенклатуры продукции", - говорится в публикации ресурса.