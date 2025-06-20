"Салютует средним пальцем". МИД резко отреагировал на выпад Пескова

Сегодня пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Россия якобы имеет преимущество на фронте и поэтому не собирается останавливаться.

"Теперь у нас есть стратегическое преимущество. Почему мы должны его терять? Мы его не потеряем. Мы идем дальше. Мы продвигаемся и будем продолжать продвигаться", - сказал он.

В ответ на это представитель МИД Украины отметил, что на фоне того, как США призывают к немедленному прекращению убийств, выступление Пескова выглядит как "салют средним пальцем".

"США: призывают к немедленному прекращению убийств. Песков: салют средним пальцем. Чем дольше россияне будут верить, что смогут избежать последствий за откровенное отклонение мирных усилий США, тем больше они будут выставлять США слабыми", - отметил Тихий.