"Салютует средним пальцем". МИД резко отреагировал на выпад Пескова

Москва открыто игнорирует призывы США остановить боевые действия. В Кремле взамен заявляют о "стратегическом преимуществе" и обещают не останавливаться.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера МИД Украины Георгия Тихого в соцсети X.
Сегодня пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Россия якобы имеет преимущество на фронте и поэтому не собирается останавливаться.
"Теперь у нас есть стратегическое преимущество. Почему мы должны его терять? Мы его не потеряем. Мы идем дальше. Мы продвигаемся и будем продолжать продвигаться", - сказал он.
В ответ на это представитель МИД Украины отметил, что на фоне того, как США призывают к немедленному прекращению убийств, выступление Пескова выглядит как "салют средним пальцем".
"США: призывают к немедленному прекращению убийств. Песков: салют средним пальцем. Чем дольше россияне будут верить, что смогут избежать последствий за откровенное отклонение мирных усилий США, тем больше они будут выставлять США слабыми", - отметил Тихий.
Напомним, ранее сегодня Песков заявил, что Российская Федерация не намерена соглашаться на перемирие с Украиной, поскольку якобы "имеет стратегическое преимущество".
Важно отметить, что Украина и Россия провели уже два раунда переговоров в Стамбуле. При этом представители США не присутствовали на встречах, хотя именно Вашингтон настаивал на мирных переговорах между Киевом и Москвой.
Как отметил политолог Владимир Фесенко, США инициировали прямые переговоры между Украиной и Россией, но сами отошли в сторону.
А украинский лидер Владимир Зеленский отметил, что это именно российская сторона сделала все, чтобы выбросить Соединенные Штаты Америки с переговорной площадки в Стамбуле.
Напомним, что на днях американский лидер Дональд Трамп, который ранее выступал за посредничество Москвы в конфликте на Ближнем Востоке, посоветовал российскому диктатору Владимиру Путину для начала завершить войну, которую начала Россия в Украине.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.