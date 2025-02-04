Сальвадор примет депортированных из США преступников, - Рубио

"(Президент Найиб Букеле - ред.) в знак необычайной дружбы к нашей стране, зная о проблемах, с которыми мы сталкиваемся в США, согласился на самое беспрецедентное и необычное миграционное соглашение в мире. Более подробная информация будет предоставлена позднее", - сказал Рубио.

Его заявление прозвучало в ходе турне по Латинской Америки, после встречи с президентом Сальвадора Найибом Букеле.

Bloomberg отмечает, что президент США Дональд Трамп добивается соглашений со странами Латинской Америки о приедем людей, высланных из Штатов в рамках кампании новой администрации Белого дома по депортации. Они включают обещание, данное на прошлой неделе Венесуэлой, разрешить полеты с ее гражданами.

В то же время, в ходе заявления Рубио сразу же возник юридический вопрос относительно законности высылки американских граждан.

"Сегодня я говорил об этом с президентом Трампом, и это еще один признак того, какой невероятный друг у нас здесь в лице Букеле", - заявил госсекретарь США.