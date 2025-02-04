Сальвадор прийме депортованих зі США злочинців, - Рубіо

"(Президент Найіб Букеле - ред.) на знак надзвичайної дружби до нашої країни, знаючи про проблеми, з якими ми стикаємося у США, погодився на найбезпрецедентнішу та найнезвичайнішу міграційну угоду у світі. Більш детальна інформація буде надана пізніше", - сказав Рубіо.

Його заява прозвучала під час турне Латинською Америкою, після зустрічі з президентом Сальвадора Найібом Букеле.

Bloomberg зазначає, що президент США Дональд Трамп домагається угод із країнами Латинської Америки щодо приїдемо людей, висланих зі Штатів у рамках кампанії нової адміністрації Білого дому з депортації. Вони включають обіцянку, дану минулого тижня Венесуелою, дозволити польоти з її громадянами.

Водночас під час заяви Рубіо відразу ж виникло юридичне питання щодо законності висилки американських громадян.

"Сьогодні я говорив про це з президентом Трампом, і це ще одна ознака того, який неймовірний друг у нас тут в особі Букеле", - заявив держсекретар США.