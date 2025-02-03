Все на вылет. Как Трамп начал массовую депортацию нелегалов и как реагирует Латинская Америка

Дональд Трамп начал массовые депортации нелегальных мигрантов из США в страны их происхождения. Речь идет о тысячах людей, а в планах президента США – превратить их в миллионы.

РБК-Украина рассказывает, как это создало напряжение в отношениях Штатов с Латинской Америкой и как страны региона реагируют на действия Трампа.

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В течение первых дней на посту Дональд Трамп испортил отношения США с целым рядом стран Латинской Америки. Главная причина – миграционный вопрос. Еще в ходе предвыборной кампании Трамп заявлял, что начнет массовые депортации нелегальных мигрантов. Большинство нелегалов прибыли в США из стран региона, и теперь их тысячами депортируют обратно.

Сколько нелегалов депортируют из США

В первый день президентства Трамп ввел чрезвычайное положение на границе с Мексикой, а также отправил туда войска. По всей стране начались массовые задержания. По крайней мере на первом этапе масштабной операции правоохранители арестовывают нелегалов, обвиняемых в преступлениях. Однако, по многочисленным заявлениям Трампа, в перспективе депортировать могут вообще всех нелегальных мигрантов – миллионы людей.

Ранее официальным лицам разрешалось применять ускоренную депортацию только к тем мигрантам, которые были задержаны в пределах 100 миль (160 километров) от границы. Но с приходом Трампа был изменен ряд внутренних инструкций Иммиграционной и таможенной службы США. Теперь депортация возможна в отношении задержанных на всей территории США, которые не могут доказать, что подали заявление о предоставлении убежища и находятся в США менее двух лет.

По данным Иммиграционной и таможенной службы США, в течение 23-30 января было задержано 5096 человек. The Washington Post сообщает, что сотрудникам службы рекомендовали планировать от 1200 до 1500 арестов ежедневно. Большинство арестованных сразу депортируют военными самолетами.

Кто и как принимает депортированных

Часть стран начали принимать своих депортированных и граждан из третьих стран без оговорок. В Сальвадоре у власти находится президент-популист Найиб Букеле, идеологически близкий к Трампу и готовый сотрудничать с США. Гватемала и Гондурас принимают депортированных по корыстным мотивам, надеясь сохранить финансовую помощь от США.

Также состоялись переговоры по приему нелегалов с Венесуэлой, которая в последние годы находится в политической изоляции. Предварительно страна согласилась принимать своих граждан, в частности, членов картеля "Трен-де-Арагуа". Также Венесуэла освободила шестерых американских заложников, которых удерживала. Вероятно, в обмен на ослабление санкций.

Есть и те, кто против приема нелегалов. Колумбия, ближайший союзник США в регионе, 26 января отказалась принимать самолеты. В ответ Трамп анонсировал 25% пошлины на все товары, ввозимые в США из Колумбии, усиленные таможенные и пограничные проверки граждан и грузов Колумбии и санкции против ряда колумбийских политиков. Президент Колумбии Густаво Петро сдался буквально через несколько часов и таки согласился принимать мигрантов.

Несмотря на удар по своей репутации, он пошел на такой шаг, поскольку Колумбия экономически зависима от США – около 30% ее экспорта идет в Штаты, тогда как для США торговля с Колумбией составляет незначительную долю.

Более осторожно Трамп действует в отношении Мексики, хотя именно из этой страны в США поступает львиная доля нелегальных мигрантов. Мексика, так же как Колумбия, отказалась принимать самолеты с депортированными. И экономики США и Мексики очень тесно переплетены. Товарооборот между ними составляет около 900 млрд долл.

Обе страны вместе с Канадой входят в зону свободной торговли USMCA (название происходит от первых букв названий стран).

Мексика не против депортации своих граждан. "Когда дело касается репатриации, мы всегда будем с распростертыми объятиями принимать мексиканцев на нашей территории", – заявил МИД страны.

При этом Мексика отказывается от мигрантов из третьих стран, с которыми у США нет двусторонних отношений: Никарагуа и Кубы. Уже были случаи, когда американским самолетам с такими нелегалами отказывали в посадке в Мексике.

В контексте мигрантов именно с Мексикой у США больше всего проблемных вопросов. На территории страны действуют наркокартели, которые переправляют нелегалов в США. Трамп объявил их международными террористическими организациями. Это позволяет быстрее накладывать на них санкции, но в обозримом будущем может дойти и до физического уничтожения картелей войсками США или ракетными ударами по территории Мексики.

Кроме того, США объявили о возобновлении программы "Оставайтесь в Мексике", которая заставляла просителей убежища из других стран ждать в Мексике, пока их дела в Соединенных Штатах не будут рассмотрены. Президент Мексики Клаудия Шейнбаум заявила, что такой шаг потребует согласия ее страны, которое она не давала.

На это накладывается желание Трампа уменьшить торговый дефицит с Мексикой. В частности, президент США 1 февраля ввел дополнительные 25% пошлины на мексиканские товары.

Будет ли коллективный ответ Латинской Америки

Большинство лидеров Латинской Америки – на стороне Колумбии. Среди прочего это связано с тем, что США в регионе имеют плохой имидж из-за многочисленных вооруженных интервенций в прошлом.

Financial Times отмечает, что в латиноамериканских посольствах в Вашингтоне царит гнетущая атмосфера. Высокопоставленный дипломат из региона сказал изданию, что выглядит так, будто "мы вернулись в 1897 год и в эпоху президента (США) Мак-Кинли, который вторгся на Кубу и Филиппины".

Открыто о своей поддержке президенту Колумбии заявили союзники Китая и России – та же Куба и Венесуэла, но другие страны более осторожны. Если Трамп готов вводить санкции и тарифы даже против ближайшего союзника, то менее близкие могут столкнуться с еще более жесткими действиями.

После инцидента с Колумбией Гондурас созвал срочный саммит Сообщества государств Латинской Америки и Карибского бассейна (CELAC), но потом отменил встречу. Ни один мощный региональный лидер, кроме колумбийца, не подтвердил свое присутствие.

В истории с мигрантами инициатива пока точно на стороне США. Дональду Трампу ничто не мешает принимать энергичные и быстрые решения. Зато страны региона – в слабой позиции. Вероятно, каждая из них попытается договориться с Трампом отдельно. Вместе с тем, не только вопрос мигрантов беспокоит США в Латинской Америке. Куда больше конфликтов может возникнуть, когда Трамп возьмется за уменьшение большого китайского влияния в регионе.