В Сальске РФ остановлены поезда: после атаки дронов загорелся грузовой состав

"Сегодня, в 02:00, из-за падения обломков БпЛА нарушена работа контактной сети на станции Сальск в Ростовской области", - говорится в сообщении.

Также произошло возгорание в составе грузового поезда. Как заявляется, для ликвидации пожара был направлен пожарный поезд. Параллельно в сети публиковали кадр того самого пожара.

Кроме вышеперечисленного, утверждается, что было повреждено остекление в двух вагонах пассажирского поезда 59 Новокузнецк-Кисловодск. Пассажиров эвакуировали, пострадавших нет.

"Движение поездов через станцию Сальск приостановлено. Железнодорожники делают все возможное для сокращения времени задержки пассажирских поездов", - добавили в РЖД.

Тем временем глава Сальского района Владимир Березовский сообщил о "попадании в две цистерны и локомотив" при атаке дронов на грузовой поезд.

Также он отметил, что в местных чатах распространяется информация об эвакуации из города. Однако она, как он утверждает - фейковая.

Обновлено в 07:00

"Федеральная пассажирская компания" заявила о задержке 9 своих поездов из-за ситуации на станции в Сальске.