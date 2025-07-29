В Сальске РФ остановлены поезда: после атаки дронов загорелся грузовой состав

В ночь на 29 июля неизвестные дроны атаковали Сальск Ростовской области. В результате атаки нарушено движение поездов и возник пожар в составе грузового поезда.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Телеграмма РЖД".
"Сегодня, в 02:00, из-за падения обломков БпЛА нарушена работа контактной сети на станции Сальск в Ростовской области", - говорится в сообщении.
Также произошло возгорание в составе грузового поезда. Как заявляется, для ликвидации пожара был направлен пожарный поезд. Параллельно в сети публиковали кадр того самого пожара.
Кроме вышеперечисленного, утверждается, что было повреждено остекление в двух вагонах пассажирского поезда 59 Новокузнецк-Кисловодск. Пассажиров эвакуировали, пострадавших нет.
"Движение поездов через станцию Сальск приостановлено. Железнодорожники делают все возможное для сокращения времени задержки пассажирских поездов", - добавили в РЖД.
Тем временем глава Сальского района Владимир Березовский сообщил о "попадании в две цистерны и локомотив" при атаке дронов на грузовой поезд.
Также он отметил, что в местных чатах распространяется информация об эвакуации из города. Однако она, как он утверждает - фейковая.
"Федеральная пассажирская компания" заявила о задержке 9 своих поездов из-за ситуации на станции в Сальске.
Напомним, что этой ночью кроме Сальска, под атакой неизвестных дронов оказался поселок Орловский. Он расположен в той же Ростовской области РФ.
В результате атаки, как заявлялось в Telegram-каналах, возник пожар в районе тяговой подстанции "Двойная". Отметим, что железнодорожная станция "Двойная" расположена на электрифицированной линии Волгоград-1 - Сальск.
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