У Сальську РФ зупинено поїзди: після атаки дронів загорівся вантажний потяг

"Сьогодні, о 02:00, через падіння уламків БпЛА порушено роботу контактної мережі на станції Сальськ у Ростовській області", - йдеться в повідомленні.

Також сталося загоряння у складі вантажного поїзда. Як заявляється, для ліквідації пожежі було направлено пожежний поїзд. Паралельно в мережі публікували кадр тієї самої пожежі.

Крім перерахованого вище, стверджується, що було пошкоджено скління у двох вагонах пасажирського поїзда 59 Новокузнецьк-Кисловодськ. Пасажирів евакуювали, постраждалих немає.

"Рух поїздів через станцію Сальськ призупинено. Залізничники роблять усе можливе для скорочення часу затримки пасажирських поїздів", - додали в РЖД.

Тим часом голова Сальського району Володимир Березовський повідомив про "влучання у дві цистерни і локомотив" під час атаки дронів на вантажний поїзд.

Також він зазначив, що в місцевих чатах поширюється інформація про евакуацію з міста. Однак вона, як він стверджує - фейкова.

Оновлено о 07:00

"Федеральна пасажирська компанія" заявила про затримку 9 своїх поїздів через ситуацію на станції в Сальську.