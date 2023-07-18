Не в Румынии. Стало известно, в какой стране украинцы начнут обучаться на F-16

Украинские пилоты в августе начнут проходить обучение на самолетах F-16 в Дании. В Румынию они отправятся не раньше конца 2024 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление вице-президента по международным связям Lockheed Martin Рэя Писелли , которое приводит DefenseRomania.ro.

Центр подготовки в Румынии

Подготовка центра подготовки пилотов F-16 в Румынии набирает обороты - американская компания Draken International, субподрядчик Lockheed Martin (производитель самолетов F-16), уже опубликовали объявление о вакансиях пилотов-инструкторов F-16.

Учебный центр в Румынии будет расположен недалеко от Фетешти, на авиабазе 86 Борча. Инструкторы и техники, нанятые Draken, будут гражданскими лицами.

Таким образом, Румыния предоставит инфраструктуру на базе Борча, Нидерланды предоставят самолеты, а Lockheed Martin через субподрядчика Draken International проведет обучение.

Надо сказать, что Draken International, наряду с Румынией, является одним из покупателей норвежских самолетов F-16. Американская компания закупила около 12 истребителей ВВС Норвегии.

Обучение украинских пилотов

По словам вице-президента по международным связям Lockheed Martin Рэя Писелли, украинские военные будут учиться в Румынии только до конца 2024 года.

До этого пилоты ВВС Украины начнут обучение полетам на F-16 на авиабазе Скридструп в Дании уже в августе.

Из чего будет состоять обучение

Сначала обучение будет состоять из тестирования и отбора украинских кадров, уроков языка, а затем теоретической и практической подготовки. Цель состоит в том, чтобы ВВС Украины имели базовые навыки и условия для полетов, обслуживания и обслуживания самолетов F-16.

Нидерланды и Дания находятся в авангарде разработки модели обучения. Датские официальные лица уклонились от прямого ответа, подарит ли Дания украинцам самолеты F-16.

"Для начала мы планируем подготовить две команды. Всего насчитывается от 10 до 12 пилотов плюс обслуживающий персонал по обслуживанию самолетов. Будет обучено около 30-40 технических специалистов", - говорят датские военные.

Сколько времени уйдет на обучение

Но сколько времени уйдет на переобучение пилотов с советских самолетов МиГ на истребители F-16, сказать точно нельзя.

"Это зависит от квалификации пилотов, как с точки зрения современных истребителей, так и от их опыта, а также от того, насколько хорошо они владеют английским языком", - говорит командующий датской армии генерал Флемминг Лентфер.

Владение украинскими пилотами английским языком влияет на время их обучения в Дании, также отмечает датский чиновник.

F-16 для Украины

Ранее партнеры заявили о создании авиационной коалиции для передачи Украине современных истребителей, в частности F-16. Возглавляют коалицию Нидерланды и Дания, которые заявили о намерениях обучать украинских пилотов. Эти страны имеют специальные авиационные симуляторы.

Президент Владимир Зеленский выразил надежду, что учения украинцев на F-16 начнутся в августе, а сами самолеты Украина сможет получить через шесть-семь месяцев.

При этом на саммите НАТО в Вильнюсе Нидерланды и Румыния официально подтвердили, что будут учить украинских пилотов. В Румынии заявили, что планируют начать тренировку уже в следующем месяце.

Недавно советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Соединенные Штаты не будут откладывать обучение украинских пилотов на истребителях F-16.