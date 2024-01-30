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Салливан обсудил с главой МИД Китая войну России против Украины

США, Вторник 30 января 2024 03:36
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Салливан обсудил с главой МИД Китая войну России против Украины Фото: глава МИД Китая Ван И (Getty Images)
Автор: Максим Шушко

Советник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан во время закрытой встречи обсудил с главой МИД Китая Ван И ряд вопросов, в том числе российскую войну против Украины.

Об этом заявил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его брифинг.

Кирби отметил, что закрытая встреча Салливана и Ван И продолжалась более 12 часов. Стороги оценили прогресс по ключевым вопросам после переговоров между президентом США Джо Байденом и китайским лидером Си Цзиньпинем еще в ноябре.

Стороны также провели конструктивные дискуссии по глобальным и региональным вопросам, в том числе связанным с войной России против Украины, Ближнего Востока, КНДР, Южно-Китайского моря.

Что предшествовало

В прошлом году лидеры США и Китая договорились возобновить отношения, которые находились во взвешенном состоянии в течение большей части 2023 года.

В начале января представители оборонных ведомств США и Китая возобновили переговоры о координации политики в Пентагоне.

Позже СМИ сообщили, что советник по национальной безопасности США Джейк Салливан проведет частную встречу с министром иностранных дел Китая Ван И для стабилизации отношений между странами.

Пекин оценил встречу Салливана и Ван И как содержательные и плодотворные переговоры, направленные на дальнейшее выполнение обещания лидеров Китая и США вести диалог.

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