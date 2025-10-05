ua en ru
"Садовый навел ракеты". Мэр Львова отреагировал на волну видео в TikTok

Украина, Воскресенье 05 октября 2025 21:47
"Садовый навел ракеты". Мэр Львова отреагировал на волну видео в TikTok Фото: мэр Львова Андрей Садовый (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Мэр Львова Андрей Садовый отреагировал на волну видео в социальной сети TikTok, которые обвиняют городского голову в том, что он якобы "наводит российские ракеты на город".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Садового.

Садовый сообщил, что российские пропагандисты распространяют искусственно сгенерированные видео, где заявляют, что якобы именно городской голова "навел ракеты на Львов".

"Не самые умные из нас это лайкают и распространяют. Верю, что многие уже устали и таким образом пытаются найти виновного. Если следовать этой логике, то какой тогда смысл в прилетах по садикам, школам, автобусам, селу вблизи Львова?", - поинтересовался Садовый.

Также он напомнил, что ни одному слову россиянина нельзя верить и в 2025 году это давно нужно понять. Мэр призвал горожан быть мудрыми, не распространять российскую пропаганду и не ссориться. А в придачу привел живой пример, как фейки возникают буквально "из ничего".

"И напоследок. Сегодня многие думали, что это был обломок ракеты, а на самом деле - просто старая вентиляционная труба", - написал он, приложив фото.

&quot;Садовый навел ракеты&quot;. Мэр Львова отреагировал на волну видео в TikTokФото: Андрей Садовый

Ракетная атака россиян на Львов: что известно

Напомним, что утром 5 октября российские оккупанты атаковали Украину ракетами и дронами. Враг выпустил более 50 ракет и более 500 дронов.

Больше всего пострадали Львов и область - по региону ударило всего 78 дронов и 12 крылатых ракет российских оккупантов. В одном из населенных пунктов области из-за прилета полностью погибла семья.

