"Садовый навел ракеты". Мэр Львова отреагировал на волну видео в TikTok

Мэр Львова Андрей Садовый отреагировал на волну видео в социальной сети TikTok, которые обвиняют городского голову в том, что он якобы "наводит российские ракеты на город".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Садового.

Садовый сообщил, что российские пропагандисты распространяют искусственно сгенерированные видео, где заявляют, что якобы именно городской голова "навел ракеты на Львов".

"Не самые умные из нас это лайкают и распространяют. Верю, что многие уже устали и таким образом пытаются найти виновного. Если следовать этой логике, то какой тогда смысл в прилетах по садикам, школам, автобусам, селу вблизи Львова?", - поинтересовался Садовый.

Также он напомнил, что ни одному слову россиянина нельзя верить и в 2025 году это давно нужно понять. Мэр призвал горожан быть мудрыми, не распространять российскую пропаганду и не ссориться. А в придачу привел живой пример, как фейки возникают буквально "из ничего".

"И напоследок. Сегодня многие думали, что это был обломок ракеты, а на самом деле - просто старая вентиляционная труба", - написал он, приложив фото.

Фото: Андрей Садовый