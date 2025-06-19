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Сибига: Россия 100 дней отказывается от прекращение огня и усиливает террор

Четверг 19 июня 2025 10:55
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Сибига: Россия 100 дней отказывается от прекращение огня и усиливает террор Фото: министр иностранных дел Украины Андрей Сибига (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ірина Глухова

Прошло сто дней с момента, когда Россия отвергла предложение США о полном прекращении огня. В украинском МИД призывают партнеров принудить Кремль к миру.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги.

Он напомнил, что прошло ровно 100 дней с тех пор, как Украина безоговорочно приняла мирное предложение США полностью прекратить огонь, покончить с убийствами и начать настоящий мирный процесс.

"Прошло ровно 100 дней с тех пор, как Россия отвергает этот базовый первый шаг к миру. 100 дней российских манипуляций и упущенных возможностей прекратить войну. 100 дней Россия усиливает террор против Украины, а не прекращает его", - подчеркнул Сибига.

При этом глава МИД подчеркнул, что Украина остается преданной миру.

"К сожалению, Россия продолжает выбирать войну, игнорируя усилия США по прекращению убийств", - написал он.

Министр подчеркнул, что медлить больше нельзя и призывал партнеров к решительному ответу из-за санкционного давления и усиления поддержки Украины.

"Пора действовать и заставить Москву к миру", - добавил глава МИД.

Попытки США завершить войну в Украине

В течение последних месяцев США провели ряд отдельных встреч с представителями Украины и России. Во время одной из них Вашингтон предложил Киеву полное прекращение огня. Украина, в свою очередь, поддержала предложение.

Однако Кремль не дал прямого согласия. При этом россияне высказали ряд дополнительных условий, среди которых прекращение мобилизации и остановка поставок западного оружия для ВСУ.

К тому же вчера российский диктатор Владимир Путин на встрече с журналистами заявил, что "готов встречаться со всеми, в том числе и с Зеленским".

Но он в очередной раз вспомнил нарратив о так называемой "нелегитимности", что, очевидно, является очередной попыткой оправдать нежелание Кремля по-настоящему вести мирные переговоры.

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