Сибига: Россия 100 дней отказывается от прекращение огня и усиливает террор
Прошло сто дней с момента, когда Россия отвергла предложение США о полном прекращении огня. В украинском МИД призывают партнеров принудить Кремль к миру.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги.
Он напомнил, что прошло ровно 100 дней с тех пор, как Украина безоговорочно приняла мирное предложение США полностью прекратить огонь, покончить с убийствами и начать настоящий мирный процесс.
"Прошло ровно 100 дней с тех пор, как Россия отвергает этот базовый первый шаг к миру. 100 дней российских манипуляций и упущенных возможностей прекратить войну. 100 дней Россия усиливает террор против Украины, а не прекращает его", - подчеркнул Сибига.
При этом глава МИД подчеркнул, что Украина остается преданной миру.
"К сожалению, Россия продолжает выбирать войну, игнорируя усилия США по прекращению убийств", - написал он.
Министр подчеркнул, что медлить больше нельзя и призывал партнеров к решительному ответу из-за санкционного давления и усиления поддержки Украины.
"Пора действовать и заставить Москву к миру", - добавил глава МИД.
Попытки США завершить войну в Украине
В течение последних месяцев США провели ряд отдельных встреч с представителями Украины и России. Во время одной из них Вашингтон предложил Киеву полное прекращение огня. Украина, в свою очередь, поддержала предложение.
Однако Кремль не дал прямого согласия. При этом россияне высказали ряд дополнительных условий, среди которых прекращение мобилизации и остановка поставок западного оружия для ВСУ.
К тому же вчера российский диктатор Владимир Путин на встрече с журналистами заявил, что "готов встречаться со всеми, в том числе и с Зеленским".
Но он в очередной раз вспомнил нарратив о так называемой "нелегитимности", что, очевидно, является очередной попыткой оправдать нежелание Кремля по-настоящему вести мирные переговоры.
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