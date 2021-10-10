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Саакашвілі у в'язниці голодує десятий день. Його стан погіршився

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Руставі, Неділя 10 жовтня 2021 22:27
Саакашвілі у в'язниці голодує десятий день. Його стан погіршився Фото: Михайло Саакашвілі, екс-президент Грузії (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Екс-президент Грузії Михайло Саакашвілі вже десятий день голодує у в'язниці Руставі, куди його відправили після затримання у Тбілісі. Його лікар Ніколоз Кіпшидзе заявив, що стан Саакашвілі погіршується.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Грузія Online".

За словами лікаря, який сьогодні відвідав арештованого Саакашвілі, грузинський екс-президент відмовляється вживати мед з соком, який йому пропонують у в'язниці. Наразі Саакашвілі вживає лише воду.

Кіпшидзе зазначив, що Саакашвілі хворіє на рідкісне захворювання крові - таласемію. Хворим на таласемію категорично забороняється голодувати.

Саакашвілі затримали 1 жовтня після того, як він повернувся в Грузію. Перед затриманням він встиг завантажити на свою сторінку в соцмережі відео, в якому закликав грузинський народ підтримати опозицію на місцевих виборах, однак очікуваного результати це не принесло.

За домовленістю між владою та опозицією, якщо на місцевих виборах правляча партія "Грузинська мрія" набирає менше 43% голосів, то в країні проходять позачергові парламентські вибори. Однак правлячій партії вдалося здобути понад 46%.

Нагадаємо, минулого тижня український консул відвідав Саакашвілі, який є громадянином України, та дізнався про його стан.

Як писало РБК-Україна, президент Володимир Зеленський пообіцяв, що Київ буде займатися поверненням Саакашвілі з Грузії.

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Міхеіл Саакашвілі Грузія
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