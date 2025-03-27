В Грузии хотят запретить партию Саакашвили
Основанную экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили партию "Единое национальное движение" могут признать неконституционной. Это также касается и связанных с ней партии.
Об этом заявил один из лидеров партии "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Радио Свобода.
"Грузинская мечта" планирует обратиться в Конституционный суд с требованием признать оппозиционные партии, в частности "Единое национальное движение" и его союзников, неконституционными.
Это решение основывается на выводах временной следственной комиссии, созданной партией. Мдинарадзе заявил, что после этого эти партии больше не смогут участвовать в местных выборах, а их деятельность будет запрещена.
Мдинарадзе также подчеркнул, что даже если оппозиция утверждает, что не будет участвовать в выборах в органы самоуправления, на самом деле их участие станет невозможным. Это, по его мнению, является обеспечением конституционного строя и стабильности Грузии.
По его словам, следственная комиссия создаст правовые основания для обращения в Конституционный суд.
"Уже на этом этапе понятно, что заключение следственной комиссии будет серьезным правовым основанием для признания этих партий неконституционными, и мы уверены, что Конституционный суд также вынесет объективное решение. Коллективное "Единое национальное движение" больше не сможет участвовать не только в местных выборах, но и в любых выборах, которые проводятся в этой стране. Как антигрузинские, антиконституционные, антинародные и преступные партии они будут признаны неконституционными и запрещены к деятельности!", - отметил Мдинарадзе.
На том же брифинге он сообщил, что "Грузинская мечта" расширяет полномочия созданной ими временной следственной комиссии в парламенте.
Михеил Саакашвили
Михеил Саакашвили - грузинский и украинский политик, бывший президент Грузии. После завершения президентского срока он вынужден был покинуть Грузию из-за преследований со стороны новой власти и активно продолжил свою политическую деятельность в Украине. В 2015 году он получил украинское гражданство, но позже его лишили этого статуса.
В период президентства Владимира Зеленского Саакашвили был назначен председателем Исполнительного комитета реформ в Украине. В то же время, в Грузии, его заочно приговорили к заключению.
В 2021 году Саакашвили вернулся в Грузию, где был арестован. Заметим, что ранее в этом месяце экс-президента Грузии Михеила Саакашвили приговорили еще к 4,5 годам заключения.
Ситуация в Грузии
Напомним, что в конце октября прошлого года в Грузии начались масштабные протесты. Они состоялись после парламентских выборов. Тогда победу одержала пророссийская партия "Грузинская мечта", которая руководит страной уже более десяти лет.
Однако наблюдатели тогда зафиксировали многочисленные нарушения и попытки фальсификации во время голосования. Более того, 14 декабря в Грузии избрали нового президента и впервые его выбирали не граждане, а избирательная коллегия, где большинство у "Грузинской мечты".
Победителем объявили бывшего футболиста с антизападными взглядами Михаила Кавелашвили. Он был единственным кандидатом, которого вынесла "Грузинская мечта".
Стоит отметить, что ранее сегодня США ввели санкции против основателя правящей партии "Грузинская мечта", экс-премьера страны, миллиардера Бидзины Иванишвили.
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