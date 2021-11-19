Саакашвілі перевозять у військовий госпіталь: з'явилося відео

Саакашвілі перевозять тюремну лікарню, розташовану в районі Глдані на околиці Тбілісі.

На кадрах, опублікованих телеканалом, видно, як швидку з політиком супроводжують інші автомобілі - МВС і спеціальної пенітенціарної служби Мін'юсту. На кадрах багато поліцейських.

Також відомо, що Саакашвілі супроводжує його лікуючий лікар Ніколоз Кіпшидзе, медики тюремної лікарні, мати політика Гіулі Аласанія.

Зазначимо, що Саакашвілі стало гірше в результаті тривалого голодування. Лікарі в реанімації виявили у нього ураження мозку.