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Саакашвили перевозят в военный госпиталь: появилось видео

Автор: Наталья Скороход

Бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили перевозят в военный госпиталь в города Гори после ухудшения самочувствия. Кадры перевозки появились в сети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал TV Pirveli.

Саакашвили перевозят тюремную больницу, расположенную в районе Глдани на окраине Тбилиси.

На кадрах, опубликованных телеканалом, видно, как скорую с политиком сопровождают другие автомобили - МВД и Специальной пенитенциарной службы Минюста. На кадрах много полицейских.

Также известно, что Саакашвили сопровождает его лечащий врач Николоз Кипшидзе, медики тюремной больницы, мать политика Гиули Аласания.

Отметим, что Саакашвили стало хуже в результате длительной голодовки. Врачи в реанимации выявили у него поражение мозга.

Ранее сообщалось, что Саакашвили согласился перевестись в военный госпиталь. Также он не против прекратить голодовку.

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Михаил Саакашвили