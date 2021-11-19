Саакашвілі перевозять у військовий госпіталь: з'явилося відео
Колишнього президента Грузії Михайла Саакашвілі перевозять у військовий госпіталь в міста Горі після погіршення самопочуття. Кадри перевезення з'явилися в мережі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал TV Pirveli.
Саакашвілі перевозять тюремну лікарню, розташовану в районі Глдані на околиці Тбілісі.
На кадрах, опублікованих телеканалом, видно, як швидку з політиком супроводжують інші автомобілі - МВС і спеціальної пенітенціарної служби Мін'юсту. На кадрах багато поліцейських.
Також відомо, що Саакашвілі супроводжує його лікуючий лікар Ніколоз Кіпшидзе, медики тюремної лікарні, мати політика Гіулі Аласанія.
Зазначимо, що Саакашвілі стало гірше в результаті тривалого голодування. Лікарі в реанімації виявили у нього ураження мозку.
Раніше повідомлялося, що Саакашвілі погодився перевестися у військовий госпіталь. Також він не проти припинити голодування.