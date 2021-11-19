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Саакашвілі перевозять у військовий госпіталь: з'явилося відео

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Грузія, П'ятниця 19 листопада 2021 22:59
Саакашвілі перевозять у військовий госпіталь: з'явилося відео Фото: Михайло Саакашвілі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталья Скороход

Колишнього президента Грузії Михайла Саакашвілі перевозять у військовий госпіталь в міста Горі після погіршення самопочуття. Кадри перевезення з'явилися в мережі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал TV Pirveli.

Саакашвілі перевозять тюремну лікарню, розташовану в районі Глдані на околиці Тбілісі.

На кадрах, опублікованих телеканалом, видно, як швидку з політиком супроводжують інші автомобілі - МВС і спеціальної пенітенціарної служби Мін'юсту. На кадрах багато поліцейських.

Також відомо, що Саакашвілі супроводжує його лікуючий лікар Ніколоз Кіпшидзе, медики тюремної лікарні, мати політика Гіулі Аласанія.

Зазначимо, що Саакашвілі стало гірше в результаті тривалого голодування. Лікарі в реанімації виявили у нього ураження мозку.

Раніше повідомлялося, що Саакашвілі погодився перевестися у військовий госпіталь. Також він не проти припинити голодування.

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Міхеіл Саакашвілі
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