ru ua
Сб, 20 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн

Саакашвили перевозят в военный госпиталь: появилось видео

Новина українською →
Грузия, Пятница 19 ноября 2021 22:59
Саакашвили перевозят в военный госпиталь: появилось видео Фото: Михаил Саакашвили (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Скороход

Бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили перевозят в военный госпиталь в города Гори после ухудшения самочувствия. Кадры перевозки появились в сети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал TV Pirveli.

Саакашвили перевозят тюремную больницу, расположенную в районе Глдани на окраине Тбилиси.

На кадрах, опубликованных телеканалом, видно, как скорую с политиком сопровождают другие автомобили - МВД и Специальной пенитенциарной службы Минюста. На кадрах много полицейских.

Также известно, что Саакашвили сопровождает его лечащий врач Николоз Кипшидзе, медики тюремной больницы, мать политика Гиули Аласания.

Отметим, что Саакашвили стало хуже в результате длительной голодовки. Врачи в реанимации выявили у него поражение мозга.

Ранее сообщалось, что Саакашвили согласился перевестись в военный госпиталь. Также он не против прекратить голодовку.

Читайте РБК-Украина в Google News
Михаил Саакашвили
NEWS
Резников назвал несколько фронтов дестабилизации ситуации в Украине
Резников назвал несколько фронтов дестабилизации ситуации в Украине
DAILY
Заложники транзита. Что грозит Украине, если Россия прекратит поставки газа по ГТС в Европу
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Заложники транзита. Что грозит Украине, если Россия прекратит поставки газа по ГТС в Европу