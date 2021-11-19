Саакашвили перевозят в военный госпиталь: появилось видео

Бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили перевозят в военный госпиталь в города Гори после ухудшения самочувствия. Кадры перевозки появились в сети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал TV Pirveli .

Саакашвили перевозят тюремную больницу, расположенную в районе Глдани на окраине Тбилиси.

На кадрах, опубликованных телеканалом, видно, как скорую с политиком сопровождают другие автомобили - МВД и Специальной пенитенциарной службы Минюста. На кадрах много полицейских.

Также известно, что Саакашвили сопровождает его лечащий врач Николоз Кипшидзе, медики тюремной больницы, мать политика Гиули Аласания.

Отметим, что Саакашвили стало хуже в результате длительной голодовки. Врачи в реанимации выявили у него поражение мозга.