ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Саакашвілі назвав умови можливого об'єднання з УДАРом

Новини » Вибори 2019    05.06.2019 - 16:24
Саакашвілі назвав умови можливого об'єднання з УДАРом
Фото: Михайло Саакашвілі (РБК-Україна)

Саакашвілі може об'єднатися з партією за умови повного реформування політсили

Михайло Саакашвілі назвав умови можливого приєднання до партії мера Києва Віталія Кличка УДАР для участі у позачергових виборах в Раду. Відеозвернення екс-голова Одеської обласної державної адміністрації опублікував у Facebook.

За словами Саакашвілі, потрібно або йти на вибори з партією УДАР за умови повного реформування політсили.

"Я хочу вам сказати кілька слів про Віталія Кличка, це мій давній друг. Я вважаю, що він дуже гідна людина. Було багато моментів, Порошенко натискав на нього через мене... Якщо йти в УДАР, то і партію УДАР треба міняти фундаментально. По-перше, там є багато людей, які до останнього моменту були з Порошенком... коли він реально сформувався як ворог для України. Треба звільнятися від усіх цих людей. Друге, звичайно, там є люди, пов'язані з корупцією. Від них треба відмежуватися і більше того домагатися, щоб вони потрапили в тюрму. Це як би принципова умова для оновлення та нового об'єднання. На цих умовах, враховуючи, що Кличко налаштований відкрито..., в принципі це виглядає як хороший варіант", - написав він.

Виходячи з цього, Саакашвілі хоче почути аргументи за і проти від українців

"Але я все буду робити виключно відкрито, і тільки дізнавшись ваша думка. Нам потрібно або йти з УДАРом за умови повного реформування, або прийняти рішення "не йти", ризикуючи залишитися поза виборів", - написав у прикріпленою до публікації відео.

 
Нам потрібно негайно вирішити, що робити далі!

У відповідь на моє вчорашнє звернення до партій Віталій Кличко простягнув нам руку допомоги і зробив гідну пропозицію. Але я все буду робити виключно відкрито, і тільки дізнавшись вашу думку. Нам потрібно або йти з Ударом за умови повного реформування, або прийняти рішення «не йти», ризикуючи залишитися поза виборами. Давайте оперативно вирішувати! — У відповідь на моє вчорашнє звернення до партій Віталій Кличко простягнув нам руку допомоги і зробив гідну пропозицію. Але я все буду робити виключно відкрито, і тільки дізнавшись ваша думка. Нам потрібно або йти з Ударом за умови повного реформування, або прийняти рішення «не йти», ризикуючи залишитися поза виборів. Давайте оперативно вирішувати! https://youtu.be/oK1U0OeGwzE

Опубліковано Mikheil Saakashvili Середа, 5 червня 2019 р.

Нагадаємо, вчора Віталій Кличко заявив, що партія "УДАР" візьме участь у позачергових виборах у Верховну раду. У своєму відеозверненні мер Києва запропонував Михайлу Саакашвілі, який 29 травня повернувся в Україну, очолити партію УДАР на виборах до Верховної ради України.

Додамо, екс-голова Одеської обласної державної адміністрації Михайло Саакашвілі 29 травня 2019 року повернувся в Україну. 28 травня президент України Володимир Зеленський Саакашвілі повернув українське громадянство, скасувавши указ свого попередника Петра Порошенка.

УДАР йде на вибори і пропонує Саакашвілі пост глави партії Саакашвілі розповів, коли повернеться в Грузію
Новини України Порошенко Зеленський Віталий КличкоСаакашвіліУДАР
Daily
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся