Саакашвілі назвав умови можливого об'єднання з УДАРом

Фото: Михайло Саакашвілі (РБК-Україна)

Саакашвілі може об'єднатися з партією за умови повного реформування політсили

Михайло Саакашвілі назвав умови можливого приєднання до партії мера Києва Віталія Кличка УДАР для участі у позачергових виборах в Раду. Відеозвернення екс-голова Одеської обласної державної адміністрації опублікував у Facebook.

За словами Саакашвілі, потрібно або йти на вибори з партією УДАР за умови повного реформування політсили.

"Я хочу вам сказати кілька слів про Віталія Кличка, це мій давній друг. Я вважаю, що він дуже гідна людина. Було багато моментів, Порошенко натискав на нього через мене... Якщо йти в УДАР, то і партію УДАР треба міняти фундаментально. По-перше, там є багато людей, які до останнього моменту були з Порошенком... коли він реально сформувався як ворог для України. Треба звільнятися від усіх цих людей. Друге, звичайно, там є люди, пов'язані з корупцією. Від них треба відмежуватися і більше того домагатися, щоб вони потрапили в тюрму. Це як би принципова умова для оновлення та нового об'єднання. На цих умовах, враховуючи, що Кличко налаштований відкрито..., в принципі це виглядає як хороший варіант", - написав він.

Виходячи з цього, Саакашвілі хоче почути аргументи за і проти від українців

"Але я все буду робити виключно відкрито, і тільки дізнавшись ваша думка. Нам потрібно або йти з УДАРом за умови повного реформування, або прийняти рішення "не йти", ризикуючи залишитися поза виборів", - написав у прикріпленою до публікації відео.

Нам потрібно негайно вирішити, що робити далі! У відповідь на моє вчорашнє звернення до партій Віталій Кличко простягнув нам руку допомоги і зробив гідну пропозицію. Але я все буду робити виключно відкрито, і тільки дізнавшись вашу думку. Нам потрібно або йти з Ударом за умови повного реформування, або прийняти рішення «не йти», ризикуючи залишитися поза виборами. Давайте оперативно вирішувати! — У відповідь на моє вчорашнє звернення до партій Віталій Кличко простягнув нам руку допомоги і зробив гідну пропозицію. Але я все буду робити виключно відкрито, і тільки дізнавшись ваша думка. Нам потрібно або йти з Ударом за умови повного реформування, або прийняти рішення «не йти», ризикуючи залишитися поза виборів. Давайте оперативно вирішувати! https://youtu.be/oK1U0OeGwzE Опубліковано Mikheil Saakashvili Середа, 5 червня 2019 р.

Нагадаємо, вчора Віталій Кличко заявив, що партія "УДАР" візьме участь у позачергових виборах у Верховну раду. У своєму відеозверненні мер Києва запропонував Михайлу Саакашвілі, який 29 травня повернувся в Україну, очолити партію УДАР на виборах до Верховної ради України.

Додамо, екс-голова Одеської обласної державної адміністрації Михайло Саакашвілі 29 травня 2019 року повернувся в Україну. 28 травня президент України Володимир Зеленський Саакашвілі повернув українське громадянство, скасувавши указ свого попередника Петра Порошенка.