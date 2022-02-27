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"З вашої території вбивають наших дітей". Зеленський звернувся до білорусів

Автор: Артем Горовенко

На тлі війни Росії проти України президент Володимир Зеленський виступив зі зверненням до білорусів. Він заявив, що з території їхньої країни Росія вбиває українських дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення президента.

"На війні, яка йде зараз, ви з нами, на жаль, не на одному боці. З вашої території війська Російської Федерації запускають ракети по Україні. З вашої території вбивають наших дітей, руйнують наші будинки, намагаються зруйнувати все, що було збудовано за десятиліття ... І все це де-факто теж референдум для вас. Ви вирішуєте, хто ви. Ви вирішуєте, ким бути і як ви дивитиметеся в очі своїм дітям, один одному і сусідам. А ми - це ваші сусіди", - заявив Зеленський.

Зазначимо, Зеленський звернувся у день референдуму у Білорусі щодо змін до конституції цієї країни.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з території Білорусі було випущено крилату ракету у бік Києва, але повітряні сили ЗСУ збили її.

Вчора стало відомо, що Україна закриває пункти пропуску на кордоні із Білоруссю.

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Володимир ЗеленськийБілорусьВійна Росії проти України