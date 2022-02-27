"З вашої території вбивають наших дітей". Зеленський звернувся до білорусів

На тлі війни Росії проти України президент Володимир Зеленський виступив зі зверненням до білорусів. Він заявив, що з території їхньої країни Росія вбиває українських дітей.

"На війні, яка йде зараз, ви з нами, на жаль, не на одному боці. З вашої території війська Російської Федерації запускають ракети по Україні. З вашої території вбивають наших дітей, руйнують наші будинки, намагаються зруйнувати все, що було збудовано за десятиліття ... І все це де-факто теж референдум для вас. Ви вирішуєте, хто ви. Ви вирішуєте, ким бути і як ви дивитиметеся в очі своїм дітям, один одному і сусідам. А ми - це ваші сусіди", - заявив Зеленський.

Зазначимо, Зеленський звернувся у день референдуму у Білорусі щодо змін до конституції цієї країни.