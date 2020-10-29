Зарплата в рік кризи: в яких регіонах України платять найбільше

Фото: гривні (Віталій Носач, РБК-Україна)

Тільки у трьох регіонах зарплата вища, ніж в цілому по Україні

У вересні 2020 року середня заробітна плата штатних працівників у Києві становила 17 253 гривень. Це на 44% більше, ніж в цілому по країні (11 998 гривень).

Про це повідомляє Державна служба статистики.

За даними статистичного відомства, також вище середньої по країні зарплата в Донецькій області - 12 981 гривень та у Київській області (12 109 гривень).

У решті регіонів зарплати на рівні середньої, або нижчі. Найменше платять у до Волинській області - 9 766 гривень (81%) від середньої зарплати по країні.

Нагадаємо, середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій України у вересні 2020 року склала 11 998 гривень. Це на 4,8% (на 552 гривні) більше порівняно серпнем (11 446 гривень).

Як повідомляло РБК-Україна, середньомісячна заробітна плата штатних працівників за січень-вересень 2020 року становила 11 199 гривень. У порівнянні з відповідним періодом попереднього року зарплата зросла на 9,2%.

За даними статистичного відомства, найбільше впали зарплати в авіаційному транспорті - на 22,5%. Водночас зарплати у цій сфері залишаються найвищими в Україні - 21 048 гривень на місяць, що майже у два рази більше, ніж в цілому по економіці.