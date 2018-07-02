S&P підвищило рейтинг України за національною шкалою

Рейтинг підвищено у зв'язку з переглядом критеріїв оцінки

Міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings підвищило довгострокові рейтинги України за національною шкалою з "uaBBB-" до "uaBBB" у зв'язку з переглядом критеріїв оцінки. Про це повідомляється в прес-релізі агентства.

"Наші рейтинги України за міжнародною шкалою, а також рейтинги випусків боргових зобов'язань цієї країни за міжнародною шкалою не порушені даними рейтинговою дією", - наголошується в S&P.

Експерти нагадали, що їх ранжування кредитного рейтингу за національною шкалою - це думку агентства про кредитоспроможність емітента або боргового інструменту відносно інших емітентів і зобов'язань даної країни. Метою є забезпечення більшого ранжирування кредитного ризику всередині країни.

Нагадаємо, раніше S&P Global Ratings (S&P) підтвердило довгострокові і короткострокові суверенні кредитні рейтинги України за зобов'язаннями в іноземній і національній валюті на рівні "B/B", прогноз - "стабільний".