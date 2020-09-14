S&P підтвердило рейтинги України

Міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings підтвердило довгострокові суверенні рейтинги України в іноземній та національній валютах на рівні "B". Прогноз по рейтингах стабільний.
Про це йдеться в повідомленні агентства.
Короткостроковий рейтинг України також підтверджений на рівні "B".
Аналітики аагентства зазначають, що позитивний вплив на суверенні рейтинги мають такі фактори як:
Водночас S&P відзначає, що поки не ясно, як недавні зміни в управлінні Національного банку України (НБУ) вплинуть на незалежність центробанку, грошово-кредитну політику і відносини України з ключовими кредиторами.
В агентстві відзначають, що можуть як підвищити, так і знизити рейтинги України в наступному році.
"Ми можемо знизити рейтинги країни, якщо перебої з фінансуванням за допомогою пільгових програм або ринків капіталу протягом наступного року поставлять під сумнів здатність уряду виконувати зобов'язання щодо обслуговування боргу", - повідомили в S&P.
Підвищення рейтингів протягом найближчого року можливе, якщо експерти агентства вважатимуть, що консолідація бюджету буде проводитися більш швидкими темпами, ніж прогнозується в даний час.
"Це може статися в результаті посилення темпів відновлення економіки. Позитивний вплив на рейтинги України також може надати поліпшення показників зовнішньої ліквідності до рівнів, які перевищують наші очікування", - відзначили в S&P.
В агентстві очікують, що ВВП країни знизиться на 6% в 2020 році і виросте на 4% - в 2021 році.
"У 2020 році економіка України скоротиться на 6%, перш ніж в 2021 році почнеться відновлення за рахунок внутрішнього попиту", - йдеться в повідомленні агентства.
У той же час S&P прогнозує зростання економіки України в 2022-2023 роках на 3% щорічно.
Нагадаємо, раніше міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підтвердило довгостроковий рейтинг України на рівні "B". Прогноз за рейтингом залишається "стабільним".
Також Fitch Ratings покращило прогноз щодо розміру міжнародних резервів України у 2020 році до 27,4 млрд доларів.