S&P підтвердило рейтинги України

Міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings підтвердило довгострокові суверенні рейтинги України в іноземній та національній валютах на рівні "B". Прогноз по рейтингах стабільний.

Про це йдеться в повідомленні агентства.

Короткостроковий рейтинг України також підтверджений на рівні "B".

Аналітики аагентства зазначають, що позитивний вплив на суверенні рейтинги мають такі фактори як:

підвищення якості макроекономічної політики з 2015 року;

збільшення валютних резервів;

продовження програми реформ, яке забезпечує уряду країни доступ до запозичень на ринках капіталу, а також до фінансування на пільгових умовах, що надається міжнародними фінансовими інститутами.

Водночас S&P відзначає, що поки не ясно, як недавні зміни в управлінні Національного банку України (НБУ) вплинуть на незалежність центробанку, грошово-кредитну політику і відносини України з ключовими кредиторами.

В агентстві відзначають, що можуть як підвищити, так і знизити рейтинги України в наступному році.

"Ми можемо знизити рейтинги країни, якщо перебої з фінансуванням за допомогою пільгових програм або ринків капіталу протягом наступного року поставлять під сумнів здатність уряду виконувати зобов'язання щодо обслуговування боргу", - повідомили в S&P.

Підвищення рейтингів протягом найближчого року можливе, якщо експерти агентства вважатимуть, що консолідація бюджету буде проводитися більш швидкими темпами, ніж прогнозується в даний час.

"Це може статися в результаті посилення темпів відновлення економіки. Позитивний вплив на рейтинги України також може надати поліпшення показників зовнішньої ліквідності до рівнів, які перевищують наші очікування", - відзначили в S&P.

В агентстві очікують, що ВВП країни знизиться на 6% в 2020 році і виросте на 4% - в 2021 році.

"У 2020 році економіка України скоротиться на 6%, перш ніж в 2021 році почнеться відновлення за рахунок внутрішнього попиту", - йдеться в повідомленні агентства.

У той же час S&P прогнозує зростання економіки України в 2022-2023 роках на 3% щорічно.

Нагадаємо, раніше міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підтвердило довгостроковий рейтинг України на рівні "B". Прогноз за рейтингом залишається "стабільним".

Також Fitch Ratings покращило прогноз щодо розміру міжнародних резервів України у 2020 році до 27,4 млрд доларів.