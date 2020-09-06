Fitch підтвердило рейтинг України і вказало на ризики відкату реформ

Фото: Fitch Ratings (fitchratings.com)

Антикорупційний порядок денний за Зеленского згортається

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підтвердило довгостроковий рейтинг України на рівні "B". Прогноз за рейтингом залишається "стабільним".

Про це йдеться в повідомленні агентства.

Як відзначають аналітики Fitch, рейтинги України відображають надійну основу макроекономічної політики, яка дозволила знизити інфляцію і звузити бюджетний дефіцит після шоку через коронавірус, а також рекордну міжнародну підтримку.

Однак цим сильним сторонам протистоять більш низька зовнішня ліквідність в умовах високих потреб у фінансуванні, пов'язаними з великими виплатами суверенного боргу, вразливим банківським сектором, і слабкими показниками корпоративного управління.

"Шок коронавірусу, принаймні, тимчасово повернув назад поліпшення, досягнуті Україною в останні роки в плані зниження боргового тягаря, нормалізації перспектив зростання після геополітичної та економічної кризи 2014-2015 років, а також зниження волатильності зростання", - вважають аналітики Fitch.

Як наголошується в повідомленні, уряд при президенті Володимирі Зеленському залишається популярним, однак його політична позиція дещо ослабла, особливо в Раді, оскільки опір реформам з боку зацікавлених сторін та олігархів не лише відстрочила і послабила законодавство про реформи, але і тепер загрожує підірвати схвалені реформи, такі як санація банків і антикорупційний порядок денний

На думку Fitch, Зеленський, як і раніше прихильний справі врегулювання конфлікту з Росією. "Хоча обидві країни брали участь в обміні полоненими та уклали угоди про припинення вогню, ми не очікуємо вирішення російсько-українського конфлікту в найближчому майбутньому", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у вересні 2020 року міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings зберегло свій квітневий прогноз, згідно з яким до 2020 року економіка України скоротиться на 6,5%.

Як повідомляло РБК-Україна, у квітні 2020 року міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings погіршило прогноз довгострокового рейтингу України з "позитивного" до "стабільного" і підтвердило рейтинг дефолту емітента на рівні "B".