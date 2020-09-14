S&P подтвердило рейтинги Украины

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочные суверенные рейтинги Украины в иностранной и национальной валютах на уровне "B". Прогноз по рейтингам стабильный.
Об этом говорится в сообщении агентства.
Краткосрочный рейтинг Украины также подтвержден на уровне "B".
Аналитики аагентства отмечают, что положительное влияние на суверенные рейтинги оказывают такие факторы как:
В то же время S&P отмечает, что пока не ясно, как недавние изменения в управлении Национального банка Украины (НБУ) повлияют на независимость центробанка, денежно-кредитную политику и отношения Украины с ключевыми кредиторами.
В агентстве отмечают, что могут как повысить, так и понизить рейтинги Украины в следующем году.
"Мы можем снизить рейтинги страны, если перебои с финансированием с помощью льготных программ или рынков капитала в течение следующего года поставят под сомнение способность правительства выполнять обязательства по обслуживанию долга", - сообщили в S&P.
Повышение рейтингов в течение ближайшего года возможно, если эксперты агентства сочтут, что консолидация бюджета будет проводиться более быстрыми темпами, чем прогнозируется в настоящее время.
"Это может произойти в результате усиления темпов восстановления экономики. Позитивное влияние на рейтинги Украины также может оказать улучшение показателей внешней ликвидности до уровней, превышающих наши ожидания", - отметили в S&P.
В агентстве ожидают, что ВВП страны снизится на 6% в 2020 году и вырастет на 4% - в 2021 году.
"В 2020 году экономика Украины сократится на 6%, прежде чем в 2021 году начнется восстановление за счет внутреннего спроса", - говорится в сообщении агентства.
В то же время S&P прогнозирует рост экономики Украины в 2022-2023 годах на 3% ежегодно.
Напомним, ранее международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг Украины на уровне "B". Прогноз по рейтингу остается "стабильным".
Также Fitch Ratings улучшило прогноз по размеру международных резервов Украины в 2020 году до 27,4 млрд долларов.