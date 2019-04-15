S&P назвав умову для відмови МВФ надати Україні черговий транш

Агентство S&P Global Ratings прогнозує відмову Міжнародного валютного фонду надати Україні черговий транш кредиту, якщо не буде знайдено рішення щодо статті про незаконне збагачення. Про це йдеться в повідомленні агентства.

Як нагадують в агентстві, Конституційний суд України нещодавно скасував відповідну статтю і в даний час керівництво країни намагається сформулювати і прийняти закон, пов'язаний з незаконним збагаченням.

"Якщо рішення не буде знайдено протягом найближчого місяця (або трохи більше), наступна ревізія МВФ і відповідний транш можуть бути відкладені, оскільки закон був частиною вимог попередньої програми МВФ", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Конституційний суд України 27 лютого опублікував рішення про скасування статті Кримінального кодексу України про незаконне збагачення. У своєму рішенні суд наголосив, що протидія корупції має здійснюватися виключно правовими засобами з дотриманням конституційних принципів і приписів законодавства, прийнятого відповідно до Конституції.

Як повідомляло РБУ-Україна, Міжнародне рейтингове агентство Standard & Poor's Global Ratings підтвердило довгострокові і короткострокові суверенні кредитні рейтинги України за зобов'язаннями в іноземній і національній валюті на рівні "B-/B" зі стабільним прогнозом.