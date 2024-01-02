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С-400 и не только. Партизаны обнаружили системы ПВО возле Керченского моста (видео)

Крым, Вторник 02 января 2024 18:07
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С-400 и не только. Партизаны обнаружили системы ПВО возле Керченского моста (видео) Архивное фото: Партизаны обнаружили системы ПВО возле Керченского моста (doblest club)
Автор: Дмитрий Браславский

Партизаны в оккупированном Крыму обнаружили системы противовоздушной обороны россиян. Они прикрывают Керченский мост.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "АТЕШ".

"Ответом на российский ракетный террор по мирным украинским городам будет массовое уничтожение военных целей россиян", - говорится в заявлении.

Фото: ПВО россиян (t.me/atesh_ru)

Отмечается, что партизанам удалось обнаружить два размещенных расчета систем ПВО Вооруженных сил РФ возле Керченского моста. Таким образом оккупанты пытаются защититься от крылатых ракет ВСУ.

В одном месте размещены ЗРПК "Панцирь С1/2" и пусковая установка С-400, а в другом три пусковые С-400. Эта информация уже передана Силам обороны Украины.

Работа партизан в РФ

Партизаны ищут на территории России объекты, на которых готовят к войне. Так агенты движения "АТЕШ" собирают информацию о расположении российских воинских частей, техники и складов боеприпасов. Далее эта информация передается Силам обороны Украины.

Ранее мы писали, что украинские партизаны получили секретную информацию о производстве ракет на территории России.

Также мы рассказывали о наблюдениях партизан за Главным управлением Росгвардии в Москве.

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