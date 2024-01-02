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С-400 і не тільки. Партизани виявили системи ППО біля Керченського мосту (відео)

Крим, Вівторок 02 січня 2024 18:07
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С-400 і не тільки. Партизани виявили системи ППО біля Керченського мосту (відео) Архівне фото: Партизани виявили системи ППО біля Керченського мосту (doblest club)
Автор: Дмитро Браславський

Партизани в окупованому Криму виявили системи протиповітряної оборони росіян. Вони прикривають Керченський міст.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "АТЕШ".

"Відповіддю на російський ракетний терор по мирних українських містах буде масове знищення військових цілей росіян", - йдеться в заяві.

Фото: ППО росіян (t.me/atesh_ua)

Зазначається, що партизанам вдалося виявити два розміщені розрахунки систем ППО Збройних сил РФ біля Керченського мосту. Таким чином окупанти намагаються захиститися від крилатих ракет ЗСУ.

В одному місці розміщені ЗРПК "Панцир С1/2" і пускову установку С-400, а в іншому три пускові С-400. Цю інформацію вже передано Силам оборони України.

Робота партизанів в РФ

Партизани шукають на території Росії об'єкти, на яких готують до війни. Так агенти руху "АТЕШ" збирають інформацію про розташування російських військових частин, техніки та складів боєприпасів. Далі ця інформація передається Силам оборони України.

Раніше ми писали, що українські партизани здобули секретну інформацію про виробництво ракет на території Росії.

Також ми розповідали про спостереження партизанів за Головним управлінням Росгвардії у Москві.

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