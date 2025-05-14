Рютте заявил об окне возможностей для мира в Украине: открылось на две недели

"Я думаю, что сейчас существует окно возможностей - на этой неделе, а также в течение следующих 10 дней или двух недель - действительно вывести весь вопрос по Украине на более благоприятный уровень", - подчеркнул Рютте.

По его словам, прогресса можно добиться под руководством президента Украины Владимира Зеленского, а также при активном участии американского правительства.

Генсек подчеркнул, что Турция также играет большую роль в вопросе урегулирования войны России против Украины.

К слову, об окне возможностей для прогресса на пути к миру между Украиной и Россией Рютте заявлял еще вчера, 13 мая, после встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.