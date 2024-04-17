RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Рютте предложил выкупить системы Patriot у стран, которые не хотят передавать их Украине

Архивное фото: премьер-министр Нидерландов Марк Рютте (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

В Евросоюзе могут выкупить системы Patriot у стран, которые их имеют, но не хотят передавать Украине.

Об этом заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

По его словам, в ЕС знают, что многие страны имеют запасы систем Patriot.

"Мы можем у них купить, можем доставить в Украину, деньги у нас есть. Это крайне важно", - сказал он по прибытии на саммит лидеров ЕС.

По словам Рютте, речь идет о странах, которые напрямую не хотят передавать их Украине. На днях Нидерланды пообещали 4 млрд евро на военную помощь для Украины, а также передать несколько систем Patriot. Однако Рютте не уточнил о каком количестве идет речь.

Что еще сказал премьер

Также Рютте отреагировал на недавнее заявление президента Владимира Зеленского по поводу того, что союзники Израиля помогли ему в отражении атаки, хотя страна не является членом НАТО. При этом Украина до сих пор не имеет достаточной поддержки ПВО.

Премьер Нидерландов сказал, что Украине нужна вся ПВО, которую они могут получить для Киева. 

Украине нужно больше систем Patriot

Россия усилила воздушные атаки по Украине и стала чаще избивать по Харькову. Поэтому стране необходимо увеличить количество систем ПВО.

Поэтому президент Зеленский сообщил, что страна хочет созвать заседания с НАТО, чтобы обсудить поставки систем ПВО.

А генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг сегодня подтвердил проведение заседания Совета Украина-НАТО, которое состоится 19 апреля.

На днях стало известно, что Германия передаст Украине еще одну систему противовоздушной обороны Patriot.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПВОВойна в Украине