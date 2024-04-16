Зеленский анонсировал созыв Совета Украина-НАТО и назвал тему

Об этом рассказал президент Владимир Зеленский , сообщает РБК-Украина со ссылкой на его обращение.

По его словам, Украина ежедневно работает над тем, чтобы улучшить свои отношения с партнерами. В частности, это необходимо для того, чтобы получать больше реальной помощи.

"Ради того, чтобы достичь настоящего равенства в защите от террора, когда и для нас здесь, в Украине, в Европе, и в других частях мира будут действовать одинаковые, действительно равные правила, когда мы сталкиваемся с одинаковыми проявлениями террора, одинаковыми ударами ракет и дронов. За эти два дня мы уже чего только не слышали. О разных конфликтах - здесь, в Европе, и на Ближнем Востоке, - разные уровни угроз, разное воздушное пространство. Хотя одинаковые "Шахеды" и баллистика... О разных угрозах эскалации. Но разве жизни человеческие разные, разве разное достоинство у людей? Нет. Все равно каждую жизнь мы ценим. Должны ценить", - сказал Зеленский.

Он заявил, что Украина сделает запрос на созыв заседания Совета Украина-НАТО. Оно будет касаться вопроса защиты неба от российских ударов, поставок ПВО и соответствующих систем и ракет.

ПВО для Украины

С начала полномасштабного вторжения в РФ Украина работает над усилением своей ПВО. Но потребность в противовоздушной обороне стала сильнее после возобновления российских ударов по объектам энергетики.

В частности, помочь с поиском ПВО Украине обещала Германия. По словам немецкого правительства, Берлин пересмотрит свои запасы и будет искать по миру системы ПВО, передаваемые Украине. Позже Германия объявила о передаче Украине дополнительной системы Patriot .

По словам Зеленского, для полной защиты украинского неба от российских дронов и ракет необходимо 25 систем Patriot. Однако в приоритете не только Patriot, но и системы Samp-T, тоже способные сбивать баллистику. На сегодняшний день Украина ведет переговоры о получении двух батарей Patriot и одной батареи Samp-T.

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