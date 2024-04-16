ua en ru
Вт, 16 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Зеленский анонсировал созыв Совета Украина-НАТО и назвал тему

Вторник 16 апреля 2024 20:34
UA EN RU
Зеленский анонсировал созыв Совета Украина-НАТО и назвал тему Фото: президент Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Украина хочет созвать заседание с НАТО для обсуждения поставок вооружений и систем противовоздушной обороны.

Об этом рассказал президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его обращение.

По его словам, Украина ежедневно работает над тем, чтобы улучшить свои отношения с партнерами. В частности, это необходимо для того, чтобы получать больше реальной помощи.

"Ради того, чтобы достичь настоящего равенства в защите от террора, когда и для нас здесь, в Украине, в Европе, и в других частях мира будут действовать одинаковые, действительно равные правила, когда мы сталкиваемся с одинаковыми проявлениями террора, одинаковыми ударами ракет и дронов. За эти два дня мы уже чего только не слышали. О разных конфликтах - здесь, в Европе, и на Ближнем Востоке, - разные уровни угроз, разное воздушное пространство. Хотя одинаковые "Шахеды" и баллистика... О разных угрозах эскалации. Но разве жизни человеческие разные, разве разное достоинство у людей? Нет. Все равно каждую жизнь мы ценим. Должны ценить", - сказал Зеленский.

Он заявил, что Украина сделает запрос на созыв заседания Совета Украина-НАТО. Оно будет касаться вопроса защиты неба от российских ударов, поставок ПВО и соответствующих систем и ракет.

ПВО для Украины

С начала полномасштабного вторжения в РФ Украина работает над усилением своей ПВО. Но потребность в противовоздушной обороне стала сильнее после возобновления российских ударов по объектам энергетики.

В частности, помочь с поиском ПВО Украине обещала Германия. По словам немецкого правительства, Берлин пересмотрит свои запасы и будет искать по миру системы ПВО, передаваемые Украине. Позже Германия объявила о передаче Украине дополнительной системы Patriot .

По словам Зеленского, для полной защиты украинского неба от российских дронов и ракет необходимо 25 систем Patriot. Однако в приоритете не только Patriot, но и системы Samp-T, тоже способные сбивать баллистику. На сегодняшний день Украина ведет переговоры о получении двух батарей Patriot и одной батареи Samp-T.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТО ПВО Война в Украине
NEWS
Проблему онлайн-казино в Украине рассмотрят на заседании СНБО, - Зеленский
Проблему онлайн-казино в Украине рассмотрят на заседании СНБО, - Зеленский
DAILY
Попытка №2 или карты в руки НКЦБФР. Сможет ли Украина построить современный фондовый рынок
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Попытка №2 или карты в руки НКЦБФР. Сможет ли Украина построить современный фондовый рынок