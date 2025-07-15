Рютте об ультиматуме Трампа для Путина: Китаю, Индии и Бразилии грозит сильный удар

Рютте подчеркнул, что Европа "найдет деньги", чтобы Украина могла продолжать защищаться от российской агрессии до начала любых мирных переговоров.

По его словам, вчерашние решения президента США Дональда Трампа были важными. Прежде всего, теперь Украине "будут массово поставлять оружие из США". Речь не только о системах противовоздушной обороны, но и ракетах, и боеприпасах. Их будут покупать страны Европы.

"Во-вторых, президент Трамп фактически заявил, что если РФ не будет серьезно относиться к мирным переговорам, через 50 дней он введет вторичные санкции против таких стран, как Индия, Китай и Бразилия. Мой совет этим трем странам - вам стоит внимательно присмотреться к этому, потому что это может сильно ударить по вам. Пожалуйста, позвоните Владимиру Путину (российскому диктатору - ред.) и скажите ему, что он должен серьезно заняться мирными переговорами", - добавил он.

Также Рютте пообещал, что партнеры обеспечат для Украины максимально выгодные условия для начала мирных переговоров.