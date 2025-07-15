Рютте про ультиматум Трампа для Путіна: Китаю, Індії та Бразилії загрожує сильний удар

Рютте підкреслив, що Європа "знайде гроші", щоб Україна могла продовжувати захищатися від російської агресії до початку будь-яких мирних переговорів.

За його словами, вчорашні рішення президента США Дональда Трампа були важливими. Насамперед, тепер Україні "масово постачатимуть зброю зі США". Ідеться не тільки про системи протиповітряної оборони, а й про ракети та боєприпаси. Їх купуватимуть країни Європи.

"По-друге, президент Трамп фактично заявив, що якщо РФ не буде серйозно ставитися до мирних переговорів, через 50 днів він запровадить вторинні санкції проти таких країн, як Індія, Китай і Бразилія. Моя порада цим трьом країнам - вам варто уважно придивитися до цього, тому що це може сильно вдарити по вас. Будь ласка, зателефонуйте Володимиру Путіну (російському диктатору - ред.) і скажіть йому, що він повинен серйозно зайнятися мирними переговорами", - додав він.

Також Рютте пообіцяв, що партнери забезпечать для України максимально вигідні умови для початку мирних переговорів.