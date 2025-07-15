Рютте про ультиматум Трампа для Путіна: Китаю, Індії та Бразилії загрожує сильний удар

США можуть ввести 100% мита проти Китаю, Індії та Бразилії, якщо Росія не захоче підписувати мирну угоду з Україною за 50 днів.
Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
Рютте підкреслив, що Європа "знайде гроші", щоб Україна могла продовжувати захищатися від російської агресії до початку будь-яких мирних переговорів.
За його словами, вчорашні рішення президента США Дональда Трампа були важливими. Насамперед, тепер Україні "масово постачатимуть зброю зі США". Ідеться не тільки про системи протиповітряної оборони, а й про ракети та боєприпаси. Їх купуватимуть країни Європи.
"По-друге, президент Трамп фактично заявив, що якщо РФ не буде серйозно ставитися до мирних переговорів, через 50 днів він запровадить вторинні санкції проти таких країн, як Індія, Китай і Бразилія. Моя порада цим трьом країнам - вам варто уважно придивитися до цього, тому що це може сильно вдарити по вас. Будь ласка, зателефонуйте Володимиру Путіну (російському диктатору - ред.) і скажіть йому, що він повинен серйозно зайнятися мирними переговорами", - додав він.
Також Рютте пообіцяв, що партнери забезпечать для України максимально вигідні умови для початку мирних переговорів.
Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що якщо Росія за 50 днів не завершить війну проти України, він введе вторинні тарифи, які торкнуться партнерів РФ.
Такі мита будуть введені проти тих країн, які продовжать торгувати з Москвою.
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