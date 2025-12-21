Рютте: чтобы сохранить мир в Европе, НАТО должно больше тратить на оборону и поддержку Украины

Мирные переговоры

По словам Рютте, НАТО должно выполнить два ключевых условия, чтобы и в дальнейшем гарантировать мир. Речь идет об увеличении расходов на вооружение и наращивание производства, а также о всесторонней поддержке Украины в войне против РФ. Он отметил, что в случае захвата Россией всей Украины последствия для Альянса были бы значительно серьезнее и требовали бы гораздо больших расходов.

"Мы позаботимся о том, чтобы Рождество и в дальнейшем оставалось безопасным. Но для этого мы должны увеличить расходы на вооружение и обеспечить, чтобы Украина оставалась как можно сильнее. Если Россия получит контроль над всей Украиной, это будет иметь серьезные последствия для НАТО, и нам придется потратить значительно больше", - сказал Рютте.

Отдельно он остановился на масштабах потерь российской армии. По оценкам НАТО, Россия потеряла убитыми и ранеными до 1,1 миллиона человек, получив при этом менее 1% территории Украины за год.

"Путин готов пожертвовать 1,1 миллиона своих людей ради минимальных территориальных достижений. Это ужасно, но это реальность, с которой мы имеем дело", - говорит он.

Смена власти в России

Комментируя вопрос возможных изменений власти в России, Рютте предостерег от наивных ожиданий. Он подчеркнул, что независимо от того, кто будет руководить Россией в будущем, НАТО должно быть готовым к угрозам.

Также генсек обратил внимание на глобальное измерение безопасности, в частности взаимосвязь между Россией и Китаем. По его мнению, в случае силового сценария вокруг Тайваня Пекин может привлечь Москву к дестабилизации ситуации в Европе.

"Мы не должны быть наивными. Мы должны инвестировать в оборону, укреплять наши способности и привлекать лучших людей, чтобы быть готовыми к любым вызовам", - отметил генсек.