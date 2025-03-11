Рютте: вопрос гарантий безопасности для Украины нужно решить после установления мира

Гарантии безопасности для Украины

Напомним, Украина хочет, чтобы Запад предоставил ей гарантии безопасности для того, чтобы вторжение России не повторилось. В частности, сейчас Европа рассматривает вариант отправки в Украину своего контингента, в который могут войти до 30 тысяч солдат.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивал, что гарантии безопасности Украине нужны даже до возможного прекращения огня с Россией. В частности, на встрече с президентом США Дональдом Трампом он напоминал, что россияне уже неоднократно нарушали перемирия.

В свою очередь американский лидер настаивает, чтобы "завершение войны" наступило еще до предоставления Украине гарантий безопасности.

К слову, США отказываются участвовать в предоставлении Украине гарантий безопасности. Они хотят, чтобы за этот вопрос отвечала только Европа.

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