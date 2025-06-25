Рютте после саммита НАТО заявил о необратимом пути Украины в Альянс

Рютте отметил, что страны НАТО обязуются продолжать поддержку Украины. В частности, на этот год они уже пообещали предоставить помощь на 35 млрд евро.

Также, по словам генсека, страны Альянса продолжат помощь Украине, чтобы достичь стойкий мир в будущем.

"Мы стоим с Украиной в ее стремлении к миру и будем продолжать поддерживать ее на необратимом пути к членству в НАТО. Лидеры согласились сегодня по поводу траектории, которая обеспечит, чтобы мы смогли обеспечить свою свободу и безопасность на долгие-долгие годы", - подчеркнул он.