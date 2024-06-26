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Рютте избрали новым генсеком НАТО, - Reuters

Фото: новый генсек НАТО Марк Рютте (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Премьера Нидерландов Марка Рютте избрали новым генеральным секретарем НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как пишет издание, союзники по НАТО в среду, 26 июня, избрали премьер-министра Нидерландов Марка Рютте следующим генсеком НАТО, "поскольку война в Украине бурлит на пороге".

"Назначение Рютте стало формальностью после того, как его единственный соперник на этот пост, президент Румынии Клаус Йоханнис, объявил на прошлой неделе, что он покинул гонку, поскольку не смог набрать популярность", - добавляют в статье.

Назначение Рютте

Еще в ноябре 2023 года Politico писало, что Марк Рютте считается фаворитом на пост нового главы НАТО. При этом, как писали журналисты, против его кандидатуры выступали в США.

Причиной называлось недостаточное расходование средств его правительством на оборону Альянса. Не в пользу Рютте "работал" и тезис о том, что "пришло время для женщины на посту главы НАТО".

Но уже 25 июня СМИ сообщили о том, что о назначении Рютте объявят 26 июня. Марк Рютте заменит Йенса Столтенберга на его должности. Подробнее о том, кто такой Рютте - в материале РБК-Украина.

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НАТОМарк Рютте