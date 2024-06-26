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Рютте обрали новим генсеком НАТО

Фото: новий генсек НАТО Марк Рютте (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Прем'єра Нідерландів Марка Рютте обрали новим генеральним секретарем НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters, сайт НАТО.

Reuters

Рютте прийме на себе функції генерального секретаря з 1 жовтня 2024 року, коли закінчиться термін повноважень Єнса Столтенберга. Останній очолював Альянс десять років.

Призначення Рютте

Ще у листопаді 2023 року Politico писало, що Марк Рютте вважається фаворитом на посаду нового глави НАТО. При цьому, як писали журналісти, проти його кандидатури виступали в США.

Причиною називалося недостатнє витрачання коштів його урядом на оборону Альянсу. Не на користь Рютте "працювала" і теза про те, що "настав час для жінки на посаді глави НАТО".

Але вже 25 червня ЗМІ повідомили про те, що про призначення Рютте оголосять 26 червня. Марк Рютте замінить Йєнса Столтенберга на його посаді. Докладніше про те, хто такий Рютте – у матеріалі РБК-Україна.

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НАТОМарк Рютте